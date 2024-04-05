廣州商業地產 3月成交量環比大增

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據合富輝煌商業地產3日發布的3月廣州商業地產市場報告，3月廣州商業地產市場在供求兩端均有較正向的表現，寫字樓、公寓、商舖三大業態成交量環比大幅上升。

中新社報導，報告提供的數據顯示，3月廣州市寫字樓成交量為4.3萬平方米，環比春節月（2月）上升347%。8個行政區錄得成交，同時各區域成交均保持正向增長，加上若干個盤的大宗交易，整體而言由點及面從淡季有所回升。

公寓市場方面，3月廣州市公寓成交量為4.98萬平方米，環比上升98%。各區域成交量普遍有不同程度的回升，其中海珠區、番禺區成交量明顯領先，其中位於海珠區的琶洲板塊是成交較集中的地區。

報告還顯示，廣州商舖市場3月成交量為5.0萬平方米，環比上升63%。增城區單區成交超過2.4萬平方米，番禺區、海珠區、從化區等在成交量以及其增幅方面均有顯著的環比增長。