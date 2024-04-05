快訊

爬上屋頂踩破採光罩致2死 台中神岡2名男子酒後傳墜樓身亡

廣州商業地產 3月成交量環比大增

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

據合富輝煌商業地產3日發布的3月廣州商業地產市場報告，3月廣州商業地產市場在供求兩端均有較正向的表現，寫字樓、公寓、商舖三大業態成交量環比大幅上升。 　　

中新社報導，報告提供的數據顯示，3月廣州市寫字樓成交量為4.3萬平方米，環比春節月（2月）上升347%。8個行政區錄得成交，同時各區域成交均保持正向增長，加上若干個盤的大宗交易，整體而言由點及面從淡季有所回升。 　　

公寓市場方面，3月廣州市公寓成交量為4.98萬平方米，環比上升98%。各區域成交量普遍有不同程度的回升，其中海珠區、番禺區成交量明顯領先，其中位於海珠區的琶洲板塊是成交較集中的地區。 　　

報告還顯示，廣州商舖市場3月成交量為5.0萬平方米，環比上升63%。增城區單區成交超過2.4萬平方米，番禺區、海珠區、從化區等在成交量以及其增幅方面均有顯著的環比增長。

公寓 成交量 板塊

延伸閱讀

美財長葉倫抵達廣州！料將先會何立峰、王偉中

美國財長葉倫抵達廣州！陸財政部副部長親自接機 六天訪問行程曝光

展開6天訪問 葉倫飛往大陸途中發言：不排除出手保護節能產業、免受陸影響

美財長葉倫今起訪問大陸 重申美方不希望與中方脫鉤

相關新聞

以舊換新陸人行金監局祭殺手鐧 民眾可100%銀行貸款買新車

為推動大陸汽車「以舊換新」，大陸央行中國人民銀行及國家金融監督管理總局祭出殺手鐧，昨天聯合印發《關於調整汽車貸款有關政策...

陸服務業PMI連15月擴張 專家：就業市場收縮 需求仍不夠強勁

財新傳媒昨（3）日公布，3月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為52.7，較2月上升0.2，顯示服務業景氣在...

蔡崇信坦言 阿里巴巴已落後

大陸網科巨頭阿里巴巴董事局主席蔡崇信近日在接受挪威主權財富基金投資總監Nicolai Tangen訪談中坦承，阿里內部反...

海口消博會遊艇展 可交易實船翻倍

第四屆中國國際消費品博覽會將於4月13日至18日在海南省海口市舉辦。消博會組委會3日表示，消博會海口國際遊艇展將同期在海...

陸救房市 逾千白名單建案獲貸

為解決房地產建案資金不足問題設立的融資機制，截至3月底大陸已有1247個建案拿到銀行貸款人民幣1554.1億元（新台幣6...

長沙首條第五航權航線飛歐非

4月3日，「阿迪斯阿貝巴-列日-長沙-阿迪斯阿貝巴」第五航權貨運航線在長沙開航，這是湖南首條第五航權貨運航線。該航線的開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。