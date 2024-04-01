時隔5個月 陸製造業PMI重回擴張

大陸國家統計局昨公布數據顯示，三月製造業採購經理指數（PMI）為五十點八，超市場預期，這也是去年十月以來首次重回榮枯線上。專家分析，隨利多政策落實、春節後復工復產，在技術進步和消費回暖兩大推力下，製造業出現較快回升，整體而言，需求不足問題仍突出，貿易保護主義也可能持續帶來壓力。

大陸三月製造業PMI五十點八，較上月上升一點七，高於榮枯線，重回擴張區間。在廿一項產業中，有十五項處於擴張，比上月增加十個；分類項目中，生產指數、新訂單指數、新出口訂單指數和進口指數也均升至擴張區間。

中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才指出，春節後製造業強勁回升，技術進步和消費回暖是兩大推手，更新換新將推動製造業強勁增長。