斜槓台青 改造石厝發展鄉村文創

特色石屋、改造後的露台、原創咖啡館、24小時無人商舖……在福建省福州市連江縣黃岐鎮古石村，這裡由石頭屋改造而成的新晉網紅打卡點——福人號召文創基地，吸引遊客紛至沓來。

中新社報導，古石村是台灣斜槓青年陳柏菁來到大陸的第三站，陳柏菁來自台北，有導演、教師、音樂人、鄉建鄉創導師等多重身分。

2018年，陳柏菁隻身一人來到大陸，追尋他的鄉村文創夢想，如今他擁有集合兩岸18位鄉創人才的福人號召文創團隊。過去六年間，他在平潭東庠島孝北村、寧德福安市潭頭鎮的南岩村參與鄉村振興改造項目。 在台灣時，陳柏菁從事過計算機（電腦）與多媒體相關工作，「還見證了台灣文創產業的誕生和崛起」。陳柏菁說，在大陸，廣闊天地，大有作為。

作為一名文創導師，他希望能把他在台灣做文創的經驗帶來這裡，因地制宜，助力福建鄉村振興。

古石村與馬祖列島隔海相望，擁有近90座古石屋，建築面積約1.2萬平方公尺，保存著黃岐、馬祖兩地相似的石屋特色。

「我看到這裡沿岸漁村的文化保存得很好，希望借由我的專長，能夠用原創品牌帶動鄉村，並促成集體的經濟效益。」陳柏菁說。 陳柏菁介紹，福人號召文創基地由古石村的原始石厝改造而成，集文創生活、美食娛樂、創客體驗、休閑樂園為一體。

在大陸做一名鄉村規劃師，在陳柏菁看來，最後「一里路」尤其重要，要想將遊客留下來，既需要保留發展傳統建築，也需要豐富旅遊業態。陳柏菁不僅將文創帶進古石村，打造全業態旅遊，還將台灣香草、百合等農作物帶到當地試種，期盼未來能夠促進當地農民增收。

如今，越來越多的台灣青年選擇將足跡印在福建的鄉野。據統計，已有130多支台灣建築師和文創團隊、450多名台灣鄉建鄉創人才，為福建的400多個村莊和社區提供旅遊規畫、設計創意等服務。