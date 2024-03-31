「Made In China」橫掃市場！今年前2月全球賣出汽車 近三分之一為陸製

「Made In China」正在橫掃全球市場。大陸乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹指出，今年前兩個月，全球汽車銷量為1,265萬台，年增3％，其中中國車企的世界份額就達到32％。

據崔東樹微信公眾號消息，崔東樹30日發文表示，2024年2月，大陸世界汽車銷量達到598萬台，年減7％，季減10％。2024年2月較2018年2月仍稍低10％，處歷年的中位水準。2024年1至2月銷量1,265萬台，年增3％。

崔東樹指，2023年1至6月走勢大幅低於前期歷年正常年份的銷量水準，而7至12月好於2018至2022年的水準。他解釋，這主要是生產恢復等因素的銷量改善。2024年1至2月世界車市較平穩，但「中國車市2月春節因素下滑較大」。

崔東樹強調，中國2024年銷售量仍維持領先地位。他稱，「中國汽車市場對世界汽車市場影響力極為巨大。2016至2018年中國汽車佔全球30%左右，2019年下降到29%，但仍具有絕對優勢。2020至2021年份額回升到32%。2022年中國份額上升到33%。」

此外，崔東樹提到，2023年中國份額維持在34%。其中，年初較低是春節因素和車購稅優惠政策退出的正常體現，隨後中國2024年1至2月因春節因素達到32%的份額。今年北美洲和歐洲市占率全面回升，南半球市場走勢偏弱。

他表示，2023年初，隨著優惠政策退出，導致中國汽車銷量暴跌，2月份額下降到29%；2至4月回升到32%的較好水準；5至7月回升到33%，8至12月的中國汽車占世界比例上升到38%的高點。

對此，崔東樹分析，2023年全球市場將進一步分化，中國份額有望逐步回升。在政策退出後，2023年中國車市逐步恢復，加上較強，因此市場持續走強。2024年2月其他國家走勢較好，中國占世界份額28%偏較低，但優於2021年水準。