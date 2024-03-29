聽新聞
test
0:00 / 0:00
澳洲葡萄酒課重稅 陸今起解除
中澳關係持續回暖，大陸商務部昨天表示，經複審裁定，鑑於中國相關葡萄酒市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。大陸國務院關稅稅則委員會根據商務部建議作出決定，自三月廿九日起，終止對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅；終止徵收反傾銷稅後，不徵收反補貼稅。
據大陸商務部網消息，大陸商務部貿易救濟局發出公告，二○二一年三月二十六日，商務部決定對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅，實施期間自二○二一年三月二十八日起五年。
澳洲二○二○年倡議中國進行新冠病毒溯源調查，跟隨美國圍堵中國，雙方關係降至冰點。隨後，中國先後對澳洲大麥加徵高達百分之八十關稅，又對澳洲木材、棉花和銅等實施制裁及其它貿易限制措施，估計造成澳洲約二百億美元的損失。
現任澳洲總理艾班尼斯二○二二年六月領導的工黨當選新一屆政府後，改變對中政策，兩國關係開始回溫，艾班尼斯二○二三年十一月訪問大陸，大陸外長王毅今年三月廿日訪問澳洲，雙方達成一系列商貿往來共識，陸對澳徵收的葡萄酒反傾銷稅提前撤銷。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言