澳洲葡萄酒課重稅 陸今起解除

中澳關係持續回暖，大陸商務部昨天表示，經複審裁定，鑑於中國相關葡萄酒市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。大陸國務院關稅稅則委員會根據商務部建議作出決定，自三月廿九日起，終止對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅；終止徵收反傾銷稅後，不徵收反補貼稅。

據大陸商務部網消息，大陸商務部貿易救濟局發出公告，二○二一年三月二十六日，商務部決定對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅，實施期間自二○二一年三月二十八日起五年。

澳洲二○二○年倡議中國進行新冠病毒溯源調查，跟隨美國圍堵中國，雙方關係降至冰點。隨後，中國先後對澳洲大麥加徵高達百分之八十關稅，又對澳洲木材、棉花和銅等實施制裁及其它貿易限制措施，估計造成澳洲約二百億美元的損失。

現任澳洲總理艾班尼斯二○二二年六月領導的工黨當選新一屆政府後，改變對中政策，兩國關係開始回溫，艾班尼斯二○二三年十一月訪問大陸，大陸外長王毅今年三月廿日訪問澳洲，雙方達成一系列商貿往來共識，陸對澳徵收的葡萄酒反傾銷稅提前撤銷。

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