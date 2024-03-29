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澳洲葡萄酒課重稅 陸今起解除

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸商務部28日下午宣布，經複審裁定，鑑於中國相關葡萄酒市場情況發生變化，對原產於澳大利亞的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。（美聯社）
大陸商務部28日下午宣布，經複審裁定，鑑於中國相關葡萄酒市場情況發生變化，對原產於澳大利亞的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。（美聯社）

中澳關係持續回暖，大陸商務部昨天表示，經複審裁定，鑑於中國相關葡萄酒市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。大陸國務院關稅稅則委員會根據商務部建議作出決定，自三月廿九日起，終止對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅；終止徵收反傾銷稅後，不徵收反補貼稅。

據大陸商務部網消息，大陸商務部貿易救濟局發出公告，二○二一年三月二十六日，商務部決定對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅，實施期間自二○二一年三月二十八日起五年。

澳洲二○二○年倡議中國進行新冠病毒溯源調查，跟隨美國圍堵中國，雙方關係降至冰點。隨後，中國先後對澳洲大麥加徵高達百分之八十關稅，又對澳洲木材、棉花和銅等實施制裁及其它貿易限制措施，估計造成澳洲約二百億美元的損失。

現任澳洲總理艾班尼斯二○二二年六月領導的工黨當選新一屆政府後，改變對中政策，兩國關係開始回溫，艾班尼斯二○二三年十一月訪問大陸，大陸外長王毅今年三月廿日訪問澳洲，雙方達成一系列商貿往來共識，陸對澳徵收的葡萄酒反傾銷稅提前撤銷。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

反傾銷 澳洲 葡萄酒

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