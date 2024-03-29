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小米汽車虧錢賣 硬拚特斯拉

經濟日報／ 記者林茂仁廖士鋒／綜合報導

歷經三年的造車後，小米汽車首款車型SU7終於在昨（28）日晚間宣布上市，售價人民幣21.59萬元至29.9萬元（約新台幣95萬元至131萬元），小米董事長雷軍表示，希望透過15年至20年的努力成為全球前五大車廠。

雷軍宣布，小米汽車標準版只賣人民幣21.59萬元，比特斯拉Model 3便宜人民幣3萬元（約新台幣13萬元），以做為致敬特斯拉，賣這個價位是虧錢賣，就算賣到人民幣24萬元也是虧錢，乾脆虧多虧一點。

軍雷指出，小米汽車有三個版本，標準版續航就有700公里，73.6度電池，充電15分鐘就有350公里，定價人民幣21.59萬元，PRO版本定價人民幣24.59萬元，續航830公里，定價直接跟特斯拉Model 3一樣，至於MAX版本是性能猛獸，直接對準保時捷，定價29.9萬元（約新台幣131萬元）。

小米並在北京打造小米汽車工廠，強調自動化機器人高達700支，包括自動噴漆、自動檢測等，自動化組裝一輛小米汽車只要76秒就能出廠下線。小米並將打造超級充電站，目前已在北京、上海及杭州等地進行中。

28日晚間7點於北京亦庄舉辦的小米汽車發布會，還沒開始，雷軍微博的直播頁面就達500萬觀眾等待、雷軍抖音直播點讚人數逾560萬，在宣布價格時，微博直播觀看達3,700萬，可見大陸輿論的重視，眾多網友也期待售價訂在「19萬9」。而蔚來、小鵬、理想、長城汽車、北企集團等大陸車企董座則都於現場出席發布會。

雷軍對小米SU7也有非常高的期待，他表示，和銷量相比，自己更關心用戶的使用體驗，希望小米SU7能成為口碑最好的純電轎車。

人民幣 北京 小米汽車

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