北京、深圳 房市政策再鬆綁

近期，大陸各地適時調整優化房地產政策動作頻頻，越來越多在樓市過熱時期推出的調控政策逐步退出。

中新社報導，北京實施近3年的離婚限購政策已廢止。27日查詢發現北京市自2021年8月施行的夫妻離異3年內不得在京購房政策文件處於失效狀態。這意味著北京住房限購政策再度放鬆。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，北京2021年發布離婚限購政策，目的是打擊通過離婚後財產分割、轉移以獲得購房資格的行為。彼時，多個熱點一二線城市推出類似政策，封堵限購漏洞。但目前北京居民購房絕大多數為剛需或換房型購置，投資性購房已基本退出。離婚限購政策已不再適應新形勢。

中原地產首席分析師張大偉指出，隨著市場形勢和供求關係的變化，房地產政策過於嚴格會誤傷部分真實的購房需求。眼下，北京市場已回歸平穩，微調這些政策不會影響樓市走向，而且有利於穩定市場預期。

深圳市則從供應端入手滿足多樣化住房需求。據多家媒體報導，深圳市已廢止實施多年的70/90政策，這意味著深圳的新樓盤供應將不再限制大戶型比例。所謂70/90政策是指住宅項目中90平方公尺以下住房面積占比須達70%以上。

中指研究院華南分院高級分析師孫紅梅表示，70/90政策旨在調整房地產市場供應結構，使住宅產品更好滿足剛需。然而，隨著市場供求關係和行情變化，多樣化住房需求顯現，政策也亟需隨著市場的變化而調整。

值得注意的是，上海也在近期的土地出讓中，對70/90政策進行優化。

近日召開的國務院常務會議提出，要進一步優化房地產政策，持續抓好保交樓、保民生、保穩定工作，進一步推動城市房地產融資協調機制落地見效，系統謀劃相關支持政策，有效激發潛在需求，加大高品質住房供給，促進房地產市場平穩健康發展。業內人士認為，這是樓市相關支持政策加力的重要信號。