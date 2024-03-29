陸通用航空裝備 市場規模7年內破兆

大陸工業和信息化部等四部門27日對外發布《通用航空裝備創新應用實施方案（2024-2030年）》，其中提到，到2030年，通用航空裝備全面融入民眾生產生活各領域，成為低空經濟增長的強大推動力，形成萬億（兆）級市場規模。

中新社報導，方案指出，以應用場景創新和大規模示範應用為牽引，加快通用航空技術和裝備迭代升級，建設現代化通用航空先進製造業集群，打造中國特色通用航空產業發展新模式，為培育低空經濟新增長極提供有力支撐。

方案提出了發展目標。到2027年，中國大陸通用航空裝備供給能力、產業創新能力顯著提升，現代化通用航空基礎支撐體系基本建立，高效融合產業生態初步形成，通用航空公共服務裝備體系基本完善，以無人化、電動化、智能化為技術特徵的新型通用航空裝備在城市空運、物流配送、應急救援等領域實現商業應用。

到2030年，以高端化、智能化、綠色化為特徵的通用航空產業發展新模式基本建立，支撐和保障「短途運輸+電動垂直起降」客運網絡、「干-支-末」無人機配送網絡、滿足工農作業需求的低空生產作業網絡安全高效運行，通用航空裝備成為低空經濟增長的強大推動力，形成兆級市場規模。

方案提出了五方面20條重點任務，分別是增強產業技術創新能力、提升產業鏈供應鏈競爭力、深化重點領域示範應用、推動基礎支撐體系建設、構建高效融合產業生態。