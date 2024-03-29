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國家隊狂買ETF 滬股大反攻

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸國家隊中央匯金公司持續大買A股ETF，已位居多檔ETF第一大持股人，並持續帶動A股反彈回升。（中新社）
大陸國家隊中央匯金公司持續大買A股ETF，已位居多檔ETF第一大持股人，並持續帶動A股反彈回升。（中新社）

大陸國家隊持續進場大買指數股票型基金（ETF），中央匯金公司已位居多檔A股ETF第一大持股人。上證指數昨（28）日應聲反彈重新站回3,000點大關，收在3,010點，上漲0.59%。專家指出，從各大藍籌ETF披露的持有人情況中，也能印證保險資金增持的趨勢，各類中長期資金有望更多借助ETF布局A股資產，後市欲小不易。

新浪財經報導，多檔A股ETF陸續公布去年財報顯示，中央匯金大舉買進ETF，包括華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF及華夏上證50ETF，均位居其第一大持股人。中央匯金今年2月再度公告，持續擴大增持ETF。

從去年下半年的資金流向來看，據測算，去年下半年，大陸股票型ETF淨申購額超過人民幣3,500億元。其中，華泰柏瑞滬深300ETF淨申購額為720.4億元，華夏上證科創板50成份ETF、易方達滬深300ETF淨申購額均在300億元以上。此外，華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF、易方達上證科創板50ETF淨申購額也均在人民幣百億元以上。

今年以來，資金流入態勢不減。今年2月6日，中央匯金公告表示，擴大ETF增持範圍，持續加大增持力度、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。

據測算，截至3月27日，今年以來，大陸股票型ETF獲資金淨流入超過人民幣3,300億元，也讓多檔ETF因此成為人民幣千億級ETF。截至3月27日，華泰柏瑞滬深300ETF規模接近人民幣2,000億元，易方達滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF最新規模均在千億元以上。

興業證券分析，ETF成為穩定A股市場的壓艙石，以中央匯金為代表的政策性資金是市場重要的維穩力量，若後續市場波動再度加劇，政策性資金流入維穩仍然可期。　　

ETF 人民幣 指數

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