北京強化對荷半導體合作

大陸商務部官網昨（28）日發布消息指出，大陸商務部部長王文濤27日在北京會見到訪的荷蘭外貿與發展合作大臣范呂文（Geoffrey van Leeuwen），雙方重點就光刻機（曝光機）輸陸和加強半導體產業合作等議題深入交換意見。

王文濤表示，今年是中荷建立開放務實的全面合作夥伴關係十周年。在兩國領導人戰略引領下，中荷經貿關係穩步發展。中方讚賞荷方堅持自由貿易，視荷方為可信賴經貿夥伴，希望荷方秉持契約精神，支持企業履行合約義務，確保光刻機貿易正常進行。王文濤強調，中荷要防止安全泛化，共同維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定，推動雙邊經貿關係健康發展。

范呂文表示，荷蘭以貿易立國，主張自由貿易，高度重視對陸經貿合作。中國是荷蘭最重要經貿夥伴之一，荷蘭願繼續做中國可靠合作夥伴。荷蘭出口管制不針對任何國家，所做決定基於獨立自主評估，並在安全可控前提下，盡可能降低對全球半導體產業鏈供應鏈的影響。

在美國壓力下，荷蘭今年開始拒絕發放許可證給艾司摩爾（ASML）出口先進深紫外光（DUV）微影設備到大陸的申請。ASML先前原可銷售一些晶片生產設備給大陸客戶，如今面臨更嚴格出口管制。

范呂文此次是陪同荷蘭首相呂特（Mark Rutte）訪問北京。據新華社報導，大陸國家主席習近平27日下午會見呂特時表示，中方願擴大荷蘭優質商品進口，也希望荷方為中國企業提供公正、透明的營商環境。

習近平強調，「脫鉤斷鏈」沒有出路，開放合作是唯一選擇。人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應鏈，只會導致分裂和對立。呂特則表示，「脫鉤斷鏈」不是荷蘭政府政策選項，任何損害中國發展利益的行動也會傷及自身。