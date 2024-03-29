北京強化對荷半導體合作

經濟日報／ 大陸中心／綜合報導

大陸商務部官網昨（28）日發布消息指出，大陸商務部部長王文濤27日在北京會見到訪的荷蘭外貿與發展合作大臣范呂文（Geoffrey van Leeuwen），雙方重點就光刻機（曝光機）輸陸和加強半導體產業合作等議題深入交換意見。

王文濤表示，今年是中荷建立開放務實的全面合作夥伴關係十周年。在兩國領導人戰略引領下，中荷經貿關係穩步發展。中方讚賞荷方堅持自由貿易，視荷方為可信賴經貿夥伴，希望荷方秉持契約精神，支持企業履行合約義務，確保光刻機貿易正常進行。王文濤強調，中荷要防止安全泛化，共同維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定，推動雙邊經貿關係健康發展。

范呂文表示，荷蘭以貿易立國，主張自由貿易，高度重視對陸經貿合作。中國是荷蘭最重要經貿夥伴之一，荷蘭願繼續做中國可靠合作夥伴。荷蘭出口管制不針對任何國家，所做決定基於獨立自主評估，並在安全可控前提下，盡可能降低對全球半導體產業鏈供應鏈的影響。

在美國壓力下，荷蘭今年開始拒絕發放許可證給艾司摩爾（ASML）出口先進深紫外光（DUV）微影設備到大陸的申請。ASML先前原可銷售一些晶片生產設備給大陸客戶，如今面臨更嚴格出口管制。

范呂文此次是陪同荷蘭首相呂特（Mark Rutte）訪問北京。據新華社報導，大陸國家主席習近平27日下午會見呂特時表示，中方願擴大荷蘭優質商品進口，也希望荷方為中國企業提供公正、透明的營商環境。

習近平強調，「脫鉤斷鏈」沒有出路，開放合作是唯一選擇。人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應鏈，只會導致分裂和對立。呂特則表示，「脫鉤斷鏈」不是荷蘭政府政策選項，任何損害中國發展利益的行動也會傷及自身。

荷蘭

延伸閱讀

汪小菲在大S家大鬧一場後 返北京宣布向女友求婚成功

紐時：顧忌馬斯克親中 台灣不願使用星鏈

大風、大霧、沙塵暴夾擊！北京空氣已達嚴重汙染

黃仁勳也入榜！全球富豪榜「這城市」首超北京 成亞洲億萬富豪最大產地

相關新聞

陸通用航空裝備 市場規模7年內破兆

大陸工業和信息化部等四部門27日對外發布《通用航空裝備創新應用實施方案（2024-2030年）》，其中提到，到2030年...

澳洲葡萄酒課重稅 陸今起解除

中澳關係持續回暖，大陸商務部昨天表示，經複審裁定，鑑於中國相關葡萄酒市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反...

第4屆消博會 首創海南全島辦展

根據大陸國務院新聞辦公室舉行的記者會消息，以「共享開放機遇、共創美好生活」為主題的第四屆中國國際消費品博覽會（消博會）將...

國家隊狂買ETF 滬股大反攻

大陸國家隊持續進場大買指數股票型基金（ETF），中央匯金公司已位居多檔A股ETF第一大持股人。上證指數昨（28）日應聲反...

碧桂園延遲發布2023年財報 4月2日起停牌

原訂28日發布2023年財報的大陸房企碧桂園，28日晚間公告，將延遲刊發。由於無法在2024年3月31日或之前公布202...

精博台商專欄／跨境布局 慎選境外公司

過去各境外公司註冊國相似度高，各國會互相參考融入對方具有市場競爭力的制度，所以台商使用不同地區的境外公司感覺差異不大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。