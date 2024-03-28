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談造車辛酸 小米董座雷軍嘆「這三年太難」：連蘋果都放棄

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
位於北京市東方廣場的小米汽車旗艦店。中新社
位於北京市東方廣場的小米汽車旗艦店。中新社

小米董事長雷軍28日說：「造車這三年，思想負擔特別大，造車太難了，連蘋果這樣的巨頭都放棄了。李斌、李想、何小鵬給了我很多建議，我到長城汽車也拜訪過幾次。」

雷軍28日晚間在小米汽車發表會表示，小米汽車希望用15年~20年的努力，成為全球前五大的汽車廠。

小米汽車SU7長寬高分別為4997mm、1963mm和1440mm，軸距3000mm，達到了C級車的標準。不過近年來，自主品牌車企紛紛用更大尺寸的產品來進攻合資低一個級別或半個級別的市場，從定價來看，SU7的主攻方向也是特斯拉Model 3、福斯邁騰為代表的B級轎車市場。

SU7分為標準版本、PRO長續航版和Max版本，其中標準版售價人民幣21.59萬元，PRO版本售價24.59萬元，MAX版本售價29.99萬元。小米SU7標準版、Max版4月底啟動交付，Pro版5月底啟動交付。小米SU7全系長續航，在CLTC工況下標配起步續航為700公里。小米SU7 Max版同時實現2s級零百加速和800公里續航。

雷軍說，小米汽車標準版只賣人民幣21.59萬元，比特斯拉Model 3便宜人民幣3萬元（約新台幣13萬元），以做為致敬特斯拉，賣這個價位是虧錢賣，就算賣到人民幣24萬元也是虧錢，乾脆虧多一點。

SU7標準版續航為700公里，搭載73.6度電的弗迪刀片電池，採用純視覺方案的小米自研智駕系統。PRO版搭載寧德時代94.3度電的神行電池，純電續航830公里，採用兩顆ORIN-X智駕晶片，一顆雷射雷達。Max版本搭載寧德時代101度電三元鋰電池，採用雙電機，純電續航810公里，百公里加速度為2.78秒。上述3個版本車型標配高通8295座艙晶片。

智駕方面，SU7全系車高速NOA（高階智能駕駛）功能上市即交付，城市NOA功能今年年內在大陸國內部分城市開放。新車搭載自研作業系統澎湃 OS，車機系統可以實現五屏聯動。此外，SU7基於場景化需求搭載多個配置功能，比如後排搭載冷暖箱，門把手區域有可以放外賣袋的設計，同時前背箱和後備箱空間較大等。

除了此前發表的海灣藍，橄欖綠和雅灰色三個顏色外，此次發佈會還帶來了六款全新顏色。整個色系分為跑車色系、豪華色系、時尚色系和經典色系，內飾則有四種顏色。四種輪轂、三個尺寸。

小米董事長雷軍表示願意押上人生所有累積的戰績和聲譽，「為小米汽車而戰」。圖／取自小米官網
小米董事長雷軍表示願意押上人生所有累積的戰績和聲譽，「為小米汽車而戰」。圖／取自小米官網

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