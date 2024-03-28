小米汽車SU7發布會逾千萬人觀看 三版本售價95萬6千起

大陸知名科技企業小米近期推出汽車產品，造車成功後受到廣泛關注，而28日晚間在北京舉行的發布會上，觀看人數超過千萬，也衝上熱搜，小米董事長兼CEO雷軍宣布，小米汽車SU7起跳版本的售價為人民幣21萬5,900元，約合台幣95萬6,200元起。

先前雷軍曾「劇透」，小米汽車價格不會是9萬9、14萬9，但強調「50萬（新台幣221萬元）以內沒有對手」。到發布會進行超過100分鐘的時候，雷軍揭曉謎底，公布標準版定價人民幣21萬5,900元，比特斯拉Model 3在大陸的售價剛剛好便宜3萬人民幣；另外兩個版本分別為加了電、算力、城市自駕的Pro版，要價人民幣24萬5,900元（約合台幣108.9萬元），明顯對準Model 3；最後是更高檔的Max，號稱對標保時捷，增加了不少功能，售價29萬9,900元人民幣（約合台幣133萬元）。

28日晚間七點於北京亦庄舉辦的小米汽車發布會，還沒開始，雷軍微博的直播頁面就達500萬觀眾等待、雷軍抖音直播點讚人數逾560萬，在宣布價格時，微博直播觀看達3,700萬，可見大陸輿論的重視，眾多網友也期待售價訂在「19萬9」。而蔚来、小鹏、理想、長城汽車、北企集團等大陸車企董座則都於現場出席發布會。

小米是在2021年3月30日官宣造車，到新車發布會幾乎恰好是3年，雷軍先前在微博指出，造車非常複雜，投入大、週期長，「行業又極度地內捲」，也重申小米造車是他最後一次創業，很期待SU7得到大家認可。為了製造汽車，小米也自主研發了重達718噸的「超級大壓鑄集群」，正常運行鎖模力9,100噸，號稱是全球唯二的廠商。

28日發布會上，雷軍說，小米汽車已經測試了超過540萬公里、樣車500多輛，也感嘆造車太難了，「連蘋果都放棄」。現場他公布了9個色系，並介紹一體化運動風格座椅、車載手機支架、車載冰箱、鍍銀玻璃、56吋HUD、駕駛座側翼支撐等細節與遮陽傘、手電筒等眾多汽車周邊「選配」產品，強調多數性能不遜於特斯拉Model 3。小米汽車設計顧問Chris Bangle也在台上盛讚這款車。

2023年12月28日舉行的「小米汽車技術發布會」上，官方透露，SU7可達到2.78秒零百加速，最高時速265公里，搭載軟硬深度融合的小米智慧底盤；CLTC續航里程800公里；搭載小米澎湃OS的小米智慧座艙。

就實際效能方面，雷軍曾指出，在廣東最高限速時速公里的高速，滿電開始連續行駛，平均車速每小時97.7公里下，小米SU7標準版實現了495公里的續航成績，平均電耗只有15kWh/100km。現場發布會也揭露達673匹馬力的四驅引擎。