向WTO告「通削法」 大陸商務部：美擾亂新能源車供應鏈

近日，大陸針對美國「通膨削減法案」（IRA）及其實施細則中新能源車補貼等措施向世界貿易組織（WTO）提出告訴。對此，大陸商務部28日指出，美國的行為嚴重擾亂了全球新能源汽車產業鍊和供應鏈，中方起訴是正當之舉。

大陸商務部28日下午舉行記者會，發言人何亞東表示，美方以應對氣候變遷低碳環境為名，推出「通膨消減法」及其實施細則，以使用美國等特定地區產品作為補貼前提，制定推出歧視性的補貼政策，這扭曲了公平競爭，嚴重擾亂了全球新能源汽車產業鍊和供應鏈，違反了相關世貿規則。

他強調，中方起訴既是維護中方新能源汽車企業利益和全球新能源汽車產業公平競爭環境的正當之舉，也是為了堅定捍衛以規則為基礎的多邊貿易體制，堅決維護新能源汽車全球產業鏈與供應鏈穩定。

對於大陸向WTO提出告訴，據俄羅斯衛星通訊社，美國貿易代表戴琪表示，美國正在研究中國對世界貿易組織提出的申訴，北京認為美國採取的新能源汽車補貼措施具有歧視性。

戴琪補充，遭到中國質疑的「通膨削減法」允許美國應對氣候危機，並投資自身的競爭力。她強調，與此同時，中國繼續使用不公平的、非市場化的方法和做法來破壞競爭，來確保中國製造商在國際市場上的主導地位。「美國將繼續與盟友、夥伴合作，應對中國不公平、非市場的政策與做法。」