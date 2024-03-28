中國版QE要來了？傳大陸央行將下場買債

大陸A股和港股市場一反昨（27）日頹勢，今（28）日盤中開啟大反攻之旅。有報導指出，這是受大陸各大投資群組流傳關於大陸央行（人民銀行）可能下場買債，即「中國版QE（量化寬鬆）」將開啟的傳聞影響。目前，相關消息未獲大陸官方證實。

對此，部分研究機構解讀，這顯示人行擴表遏制信用被動收縮。但華泰證券固收團隊則指，買賣國債顯然可成為公開市場操作的必要補充，現行制度也是允許的，但赤字貨幣化底線依然存在，無需過度解讀。

28日，陸股三大股指集體收漲，上證指數報收3010.66點，漲0.59%，深成指報收9342.92點，漲1.31%，創業板指報收1806.9點，漲0.95%。港股方面，恒指漲0.91%，其中，能源、科技股走高。

證券時報指出，有分析提到，儘管有消息稱人行可能下場買債，「中國版QE」即將開啟。這對權益市場而言，「自然是大利好」。不過，這條直接有利國債市場的消息，似乎並未在這個市場激起多大波瀾。28日，大陸國債期貨雖也有上漲，但整體漲幅並不大，這顯示理性和專業的資金對此流言的反應是「淡定」的。

券商中國報導，據《中國人民銀行法》，大陸央行目前不能在一級市場上直接買國債。若對該法進行修訂，訊號意義將強烈。不過，央行當下仍可在二級市場上交易國債，這是大陸央行公開市場操作工具的一部分。

另據Wind資訊指出，2002年大陸央行有操作過，所以制度上不是問題。而目前央行持有國債約人民幣1.5兆（下同），主要是2007年買進的特別國債，其中7,500億為去年續買。

針對「中國版QE（量化寬鬆）」將開啟的傳聞，廣發證券研究員王先爽分析指，目前超儲低，銀行間緊張，市場缺長期基礎貨幣；法定準備金率也很低，如果長期基礎無法補充，準備金率的調控也會逐步失效。

他進一步提到，近期政府債發行量大，市場承受能力越發有限，從降低政府債務成本來看，大陸央行買進是好的方式。若此時央行買進政府債券，合情合理一舉多得。

華泰固收則認為，公開市場操作量動輒人民幣千億甚至兆，若用直接購買的方式容易引發價格波動。而使用質押回購的形式，既不會影響價格，同時還能維持穩定的政策利率調控市場，以及政金債、央票等也都能納入抵押品，方便加量。

然而，對於上述QE消息，華泰固收判斷，赤字貨幣化底線依然存在，無需過度解讀。

另，有專業人士亦表示，此次大概不是QE。QE是非常規貨幣政策，往往是在常規政策空間消耗殆盡以後才會推出的措施。而大陸目前降準、降息的空間仍然充足，為實現寬鬆的貨幣政策，完全可以先降準、降息，再考慮透過央行買國債的方式QE。