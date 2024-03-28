安徽光儲業躍居全陸第3

2024安徽全省先進光伏（太陽能）和新型儲能產業融企對接會26日在合肥舉行。據悉，2023年安徽省光儲產業營收超億元（人民幣，下同）企業230家，超10億元企業86家，超百億元企業12家。其中，超百億元企業實現營收2800億元。

中新社報導，安徽省工業和信息化廳廳長馮克金介紹，2023年安徽光儲產業發展再上新台階，光伏設備及元器件製造實現營業收入2967.4億元，首次躍居大陸全國第3位；新型儲能產業營業收入達到801億元。全省先進光伏和新型儲能領域簽約、在建製造類項目287個，總投資5631億元。

「全省先進光伏和新型儲能產業實現出口480.2億元，同比增長28.3%。陽光電源儲能系統出貨量居全球第一；國軒高科完成歐洲、北美、東南亞多個海外基地打造。」馮克金說，安徽先進光伏和新型儲能產業在海外發展取得了新進展。

據中國光伏行業協會及相關諮詢機構預測，2024年全球光伏新增裝機仍將保持20%以上增長，到2030年全球光伏裝機將達5000GW以上；今年全球新型儲能新增裝機有望同比增長40%，預計到2030年大陸國內新型儲能產業規模有望達3兆元。

會上，安徽省工業和信息化廳（省光儲辦）發布了該省光儲產業重點企業清單、重點項目清單和融資需求清單。交通銀行、工商銀行等金融機構及企業（項目）現場進行了推介，並簽訂融資協議超100億元。

當日還舉行了安徽省先進光伏和新型儲能產業供需對接平台上線儀式。