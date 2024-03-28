吉林、遼寧合推東北海陸大通道
吉林省商務廳與遼寧港口集團（下稱遼港），長春興隆綜保區、長春國際陸港發展有限公司（下稱長春國際陸港）與遼寧港口股份有限公司26日在長春分別簽署戰略合作框架協議，推進吉林與遼寧兩省在擴大開放上深度合作，共同推動東北海陸大通道建設。
中新社報導，根據協議內容，合作各方將發揮政策、區位、服務、資源等優勢，優化運輸服務、加快內陸港建設、推動海關監管互認等方面探索深層次合作路徑。
吉林省商務廳對外貿易發展處副處長盛沖表示，作為東北地區重要對外窗口，遼港一直是吉林開展海外貿易的主要海運樞紐。此次簽約後，將加快成立國際物流平台公司，為吉林企業提供全方位、全流程優質高效的公路、鐵路、海路運輸服務。
2021年，「長春—大連」海鐵聯運班列常態化運行，實現了鐵路班列與港口海運的無縫銜接，為長春及其周邊地區的進出口企業搭建了一條方便、快捷的海鐵聯運通道。隨著上述戰略合作框架協議的簽署，「長春—大連」班列將升級為圖定班列（指定點定線定時定車次的班運列車）。
長春國際陸港董事長王玥介紹，目前，「長春—大連」班列在集貨和運輸效率上已從最初的大約3天縮短至大約17個小時，從鐵路運輸角度看，這已經可以和陸運媲美，而費用上相比陸運又節約很多。
王玥表示，在國際物流平台公司成立後，將達成「兩港如一港」戰略目標。通俗講，即貨物進到長春國際陸港等同於進入大連港，這不僅提高運輸效率，也有利於降低東北地區的物流風險。
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