一、二線城市住宅 交易量同比增4成

今年前兩個月，中國大陸一、二線城市住宅用地交易活躍度較高。

中新社報導，大陸自然資源部昨在北京發布的數據顯示，今年1-2月，大陸70個大中城市住宅用地完成交易量2023公頃，同比增長1.4%，其中一線、二線、三線城市住宅用地同比分別增長39.5%、增長42.0%、減少36.4%。

從數據來看，房地產拿地、投資重心出現向核心城市轉移趨勢。從大陸全國範圍內來看，今年1-2月，大陸住宅用地完成交易量4845公頃，同比減18.8%。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，今年以來住宅用地成交總體繼續縮量，但成交面積同比降幅收窄。根據中指數據，今年以來（截至3月26日），大陸300城住宅用地成交規劃建築面積3511萬平方公尺，同比下降10.6%，降幅較2023年全年收窄10.2個百分點；土地出讓收入2180億元人民幣，同比增長10.4%。

據該機構統計，今年以來，一線城市住宅用地成交規畫建築面積同比增長約88%，土地出讓收入同比增長接近2倍。陳文靜認為，部分核心城市優質地塊推出量增加，且推地節奏加快，帶動核心城市住宅用地成交面積增長，房企投資更加聚焦核心區域、優質板塊，土拍現分化行情。核心城市住宅用地放量一定程度上有利於提振企業拿地積極性，也有利於帶動土地市場預期修復。

近期，各地土拍規則也在優化調整。上海、深圳近日優化70/90政策（單套建築面積90平方公尺以下的住房面積所占比重須達70%以上）。陳文靜表示，這有利於為多樣化住房需求提供更多匹配的土地資源，促進住房需求釋放。