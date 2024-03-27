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太陽花十年 北京：ECFA執行受影響對台經濟是重大挫折

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華27日再度就太陽花10年發表評論，指出雙方本應就ECFA中各項目標如貨物貿易、服務貿易、投資、經濟合作等進行實質商談。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華27日再度就太陽花10年發表評論，指出雙方本應就ECFA中各項目標如貨物貿易、服務貿易、投資、經濟合作等進行實質商談。（記者廖士鋒／攝影）

太陽花運動10周年，引起兩岸的關注，大陸國台辦發言人陳斌華27日指出，ECFA協定執行受到影響，對台灣經濟是重大的挫折和缺憾。而對於運動領導者之一、民進黨前副秘書長林飛帆近日評價太陽花運動的成果，強調台灣是「世界的台灣」等，陳斌華則強調「林飛帆等人的所作所為絕非愛台，而是不折不扣的害台」。

陳斌華27日在記者會上就林飛帆的說法回應指出，這表明所謂「太陽花學運」的主事者當時考量的並不是島內經濟、民生的改善，而是阻擋兩岸關係改善和發展勢頭，以便他們謀取政治私利、圖謀「台獨」分裂。

他提到，兩岸服務貿易協定未能生效實施，兩岸貨物貿易協定等ECFA後續協商也被迫中斷，對台灣發展是福是禍，「事實已經給出了答案」。近期很多台灣媒體對此有深刻的反思，也有很多業界人士指出，台灣由此錯失了發展良機，「林飛帆等人的所作所為絕非『愛台』，而是不折不扣的『害台』」。

此外，ECFA生效實施已十多年了，陳斌華表示，ECFA及其早收計畫自生效實施以來，給兩岸業界特別是台灣相關業界和民眾帶來實實在在的利益，獲得民眾普遍認可。但他特別指出，早期收穫涉及的產品及服務貿易領域「僅占兩岸貨物貿易、服務貿易很小的一部分」，雙方本應就ECFA中各項目標如貨物貿易、服務貿易、投資、經濟合作等進行實質商談，分別簽署單項協議並生效實施，給兩岸同胞特別是台灣民眾、企業帶來更多的好處。

他強調，「由於眾所周知的原因，ECFA後續服貿協議簽署未生效，貨貿協定商談被迫中斷，協定執行受到影響，這對於台灣經濟、產業的發展和民眾利益的增進，確實是重大的挫折和缺憾」。

陳斌華指出，十年來的事實已經讓越來越多的台灣民眾、企業認識到，兩岸關係好、台灣才會好，台灣民眾、企業才能獲得更多的利益福祉。

此前陳斌華曾在回應本報記者就太陽花10年的提問時強調，大陸方面一直認真執行協議相關條款，早收「說白了就是大陸讓著台灣」，而台灣限制大陸產品進口的做法「不符合ECFA『逐步減少或消除彼此間的貿易和投資障礙，創造公平的貿易與投資環境』的目標」。

ECFA 太陽花學運 陳斌華

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