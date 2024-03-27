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海南推放心付 便利外籍人士

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

海南省新聞辦22日表示，為解決外籍來華人員等群體支付不便問題，海南省推出了「放心付」等產品，提出「大額刷卡、小額掃碼、現金兜底」服務。

中新社報導，中國人民銀行海南省分行行長方昕表示，刷卡方面，目前海南省支持境外銀行卡受理的商戶已有2.33萬戶，重點商戶境外銀行卡受理全覆蓋；移動掃碼支付方面，加強「外卡內綁」（即境外居民將境外銀行卡綁定至境內錢包，實現境外銀行卡與境內條碼支付的無縫銜接）普及，加快推動旅行通卡等支付便利化產品落地。

現金方面，預計本月底全省4015台ATM機超過98%可以受理外卡支取人民幣現金。 　　

在22日發布會上，利用NFC貼卡方式完成外卡支付的產品「海南放心付」正式發布。

方昕說，該產品最大特點是外籍人士直接刷卡支付，目前已在三亞出租車行業開展試點。

三亞 中國人民銀行 人民幣

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