澳門台協搭橋 搶大灣區商機

澳門台商聯誼會（澳門台協）去年底換屆後，於3月24日舉行第八屆第一次理監事會議，會長簡廷在表示，他見證澳門回歸後在短短六年期間，從小漁村變成國際旅遊城市，面對當前推動粵港澳大灣區轉型升級，是台商與台青創新創業的新機運，希望澳門台商聯誼會可以搭建大灣區發展橋梁，引進人才、深化交流，和技術資源聯結合作平台。

據澳門台協消息，第八屆第一次理監事會議出席者包括名譽會長楊永祥、副會長吳易舫、翁振軒和秘書長王鄉城等團隊，以及年青一代的新任理監事生力軍，會議認為澳門經濟在疫情後面對多元變化，台商須謹慎調整策略，把握創新商機布局。

澳門台協會長簡廷在分享，他見證澳門從小漁村變成國際旅遊城市，尤其當今政策推廣粵港澳大灣區將傳統產業，轉型成高效科技數位產業，是台商與台青創新創業的新機運。

理監事會後，澳門台協拜會北京中央駐澳門辦事處台務部，以及海峽兩岸關係協會駐澳辦。

拜會過程中，簡廷在提出，在粵港澳大灣區項目發展，希望能給予台商及台青創業具體項目落戶機會，尤其3月1日，橫琴粵澳深度合作區正式封關運行，期望讓台商從過去的傳統製造業提升轉型創造數位科技產業。