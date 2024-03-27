快訊

寶林茶室食安1死疑雲 北市衛局共接獲7通報 2人葉克膜搶救

澳門台協搭橋 搶大灣區商機

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

澳門台商聯誼會（澳門台協）去年底換屆後，於3月24日舉行第八屆第一次理監事會議，會長簡廷在表示，他見證澳門回歸後在短短六年期間，從小漁村變成國際旅遊城市，面對當前推動粵港澳大灣區轉型升級，是台商與台青創新創業的新機運，希望澳門台商聯誼會可以搭建大灣區發展橋梁，引進人才、深化交流，和技術資源聯結合作平台。

據澳門台協消息，第八屆第一次理監事會議出席者包括名譽會長楊永祥、副會長吳易舫、翁振軒和秘書長王鄉城等團隊，以及年青一代的新任理監事生力軍，會議認為澳門經濟在疫情後面對多元變化，台商須謹慎調整策略，把握創新商機布局。

澳門台協會長簡廷在分享，他見證澳門從小漁村變成國際旅遊城市，尤其當今政策推廣粵港澳大灣區將傳統產業，轉型成高效科技數位產業，是台商與台青創新創業的新機運。

理監事會後，澳門台協拜會北京中央駐澳門辦事處台務部，以及海峽兩岸關係協會駐澳辦。

拜會過程中，簡廷在提出，在粵港澳大灣區項目發展，希望能給予台商及台青創業具體項目落戶機會，尤其3月1日，橫琴粵澳深度合作區正式封關運行，期望讓台商從過去的傳統製造業提升轉型創造數位科技產業。

台商 澳門 青創

延伸閱讀

快閃香港新提案！國泰航空北高出發限時優惠 暢遊粵港澳大灣區

最低5543元！星宇航空「全航線促銷」悄開跑 「這三航點」驚喜價曝光

韓星Rain為K-SWISS澳門新店站台 擔任大秀表演嘉賓秋冬服飾搶先穿！

緣道觀音廟創辦人欠5984萬港幣賭債 名下精華地段佛堂3/12即將法拍

相關新聞

習近平今晤荷相呂特 料討論ASML出口議題

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）昨抵北京，展開兩天訪問。據荷蘭政府宣布，呂特今將與大陸國家主席習近平會面，預計就雙邊...

北京前3月 日均誕生800家企業

最新公布的經營主體發展品質評價中，北京位居全大陸第一。今年1月以來，平均每天有800餘家企業誕生。目前北京經營主體存量已...

G50爭氣機 首次在川投入商運

近日，中電（德陽）綜合能源有限公司一棟三層小樓的控制室裡，隨著螢幕上「72+24小時」倒計時歸零，大陸具有自主知識產權的...

三峽庫區 搶採春茶

三月春暖花開，三峽庫區腹地重慶市巫山縣福田鎮的1.5萬畝茶園陸續進入春茶採摘期，當地茶農搶抓農時採製春茶。

出境遊回溫 川渝旅客長短兼顧

大陸自2023年2月試點恢復出境遊以來，中國出境遊市場大盤整體規模增長趨勢顯著。在免簽政策效應下，泰國、馬來西亞、新加坡...

澳門台協搭橋 搶大灣區商機

澳門台商聯誼會（澳門台協）去年底換屆後，於3月24日舉行第八屆第一次理監事會議，會長簡廷在表示，他見證澳門回歸後在短短六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。