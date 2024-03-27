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北京前3月 日均誕生800家企業

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
北京首份產業地圖日前發布，為企業在京發展提供了清晰的產業指示指引。圖／本報北京傳真
北京首份產業地圖日前發布，為企業在京發展提供了清晰的產業指示指引。圖／本報北京傳真

最新公布的經營主體發展品質評價中，北京位居全大陸第一。今年1月以來，平均每天有800餘家企業誕生。目前北京經營主體存量已突破210萬戶，實有科技型企業占比近4成。

今年以來，北京市市場監管局持續打造「北京服務」品牌。市場監管局負責人高念東表示，北京持續深化全生命週期便利化改革。加大電子營業執照「一照通投」的應用，使其成為企業辦理涉企電子政務中的全場景通行證。作為經營主體高品質發展登記試點，北京以「促進經營主體高品質發展」為目標，進一步優化涉企服務，降低辦事成本，讓經營主體辦事既方便又安全。

高念東表示，北京持續營造更加公平發展環境，持續規範市場中的不當競爭和干預行為，大力整治涉企違規收費，去年推動退還各類不合理費用6.23億元人民幣，幫助經營主體減輕經營壓力。實施包容審慎監管，積極探索柔性執法，完善首違不罰、輕微免罰慎罰的機制，讓經營主體在公平、透明的法治環境中安心健康發展。

北京全面推行非現場監管改革，主要運用人工智慧、大資料篩查等現代資訊技術手段，以科技賦能提升監管效能。今年以來，北京全面啟動非現場監管，目前已經實現行業領域全覆蓋，計畫到2026年底實現非現場檢查量占比超過60%，到2027年底超過80%。企業信用賦能增效實現「無事不擾」。

據介紹，北京將全力打造國際一流的「北京標準」。北京市的地方標準已突破2100項，今年計畫發布地方標準160項，高水準辦好第二屆標準化與科技創新發展論壇；籌建量子資訊領域國家技術標準創新基地，開展國家高新技術產業標準化試點，加快建設國家氫燃料電池汽車品質檢驗檢測中心和國家石墨烯材料產業計量測試中心；聚焦現代化產業體系建設重點領域，構建與產業鏈相適配的標準體系，以提高技術、能耗等標準為牽引，推動商品和服務品質不斷提高，為服務現代化產業體系和擴大內需貢獻力量。

北京 和服

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