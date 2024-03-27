習近平今晤荷相呂特 料討論ASML出口議題

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）昨抵北京，展開兩天訪問。據荷蘭政府宣布，呂特今將與大陸國家主席習近平會面，預計就雙邊貿易、歐中關係及烏克蘭戰爭展開討論。外電報導雙方將討論荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）曝光機出口中國議題，有分析指出談話可能因半導體晶片設備出口政策問題變得緊張。

大陸外交部表示，呂特此行是應大陸國務院總理李強邀請，對中國進行工作訪問。根據荷蘭政府新聞稿，呂特昨先與荷蘭企業代表共進晚餐，討論中國投資貿易環境，今將會見習近平和李強。

呂特和習近平上次會面是在二○二二年十一月印尼峇里島Ｇ20峰會期間，而兩人上次在中國會面，則是二○一八年四月海南博鰲論壇年會期間。

路透報導，呂特與習近平將討論ＡＳＭＬ能否持續為其出售給中國客戶的價值數十億歐元曝光機設備提供服務。去年該公司向中企賣出超過六十億歐元的曝光機，使中國成為ＡＳＭＬ第二大市場，僅次於台灣。

但在美國施壓下，荷蘭政府今年開始拒絕向ＡＳＭＬ發放對中國出口的許可證。

報導稱，如果許可證無法獲批或被撤銷，ＡＳＭＬ設備將在幾周內無法運作，這對包括中國最大晶片製造商中芯國際等客戶來說，是潛在的災難。

據悉，荷蘭外貿部長范李文（Geoffrey van Leeuwen）將隨行，與大陸商務部長王文濤舉行會談，商討經濟合作機會、公平競爭環境及平等市場准入的重要性。