博鰲報告預估：今年亞洲經濟長4.5%，但收入增長壓力大

海南亞洲博鰲論壇26日發布「亞洲經濟前景及一體化進程報告」，中國社會科學院世界經濟與政治研究所所長張宇燕26日在記者會上指出，儘管面臨各種外部經濟挑戰，亞洲經濟仍將維持較高增速。在相對強勁的消費和積極的財政政策支持下，今年亞洲經濟增速可望高於2023年，達到4.5%左右。

張宇燕表示，去年團隊預測2023年亞洲經濟增長率為4.5%，實際上去年亞洲經濟增長4.3％，有0.2個百分點的誤差。去年全球增長不理想，今年全球仍面臨下行壓力。

在就業方面，受經濟形勢持續疲弱影響，2024年全球就業不容樂觀，但亞洲整體失業率低於全球水平。預計2024 年亞洲整體失業率為 4.71%，明顯低於同期5.16%的全球失業率。

在收入方面，多數亞洲地區全職員工每周總工時有所增加，但收入增長仍面臨較大壓力。其中，東南亞地區、南亞地區、中亞和西亞地區分別均較2019年增長2.5%、7.5%、18.9%，不過東亞地區預計較2019年低1.4%。因此預計亞洲地區收入水平難以得到較大幅度提升，部分地區甚至還會出現下降。由於各部門的收入差異很大，大陸國內收入不平等可能隨之進一步擴大。

在物價水平上，預計2024年多數亞洲經濟體通膨壓力會進一步緩解，更多經濟體通膨水準將回歸至央行目標區間，但黎巴嫩、土耳其、伊朗、巴基斯坦等國的通膨水準將會上升。

在貿易投資上，受全球經濟增速下降、地緣政治衝突、國際金融環境依然偏緊等因素影響，2024 年亞洲乃至全球貿易與投資增長可能面臨較大的壓力，並且還將面臨供應鏈分化的衝擊。不過，亞洲數位貿易加速發展和旅遊業復甦加快，以及區域全面經濟夥伴協定（RCEP）等經貿安排持續推進，亞洲價值鏈和產業鏈重構對區域經濟一體化的積極效應有望逐步顯現。

張宇燕表示，未來有四個問題值得關注：

一、RCEP升級對世界經濟碎片化的作用。現在全球建立開放式，投資貿易協定不斷湧現，兩者關係需要關注，也是熱點；

二、全球南方與全球治理；

三、亞洲服貿協定發展，目前區域貿易協定（RTA）正在談判，目的為了降低服務貿易壁壘，提高市場准入水準，提高服貿自由化，商品貿易增速跟服務貿易不一樣，亞洲服務貿易協定達成能起到重要作用；

四、人工智慧進展與發展將改變人類生活，並為世界與亞洲經濟合作發展提供機遇，但同時也將存在挑戰。