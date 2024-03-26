快訊

不會跟風買00940！這些星座「討厭一窩蜂」：只相信自己的判斷

陳永康與沈伯洋國防問政作風比一比 各自有什麼隱憂？

宥勝強制猥褻「疑勾串被害人」遭檢方當庭聲押 法官裁8萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳門台協簡廷在：盼搭建粵港澳大灣區發展橋梁助台商

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
澳門台商聯誼會24日召開第八屆第一次理監事會議。（圖／取自澳門台協）
澳門台商聯誼會24日召開第八屆第一次理監事會議。（圖／取自澳門台協）

澳門台商聯誼會（澳門台協）去年底換屆後，於3月24日舉行第八屆第一次理監事會議，會長簡廷在表示，他見證澳門回歸後在短短六年期間，將小漁村變成國際旅遊城市，面對當前推動粵港澳大灣區轉型升級，是台商與台青創創業的新機運，希望澳門台商聯誼會可以搭建大灣區發展橋樑，引進人才、深化交流，和技術資源聯結合作平台。

據澳門台協消息，第八屆第一次理監事會議出席者包括名譽會長楊永祥、副會長吳易舫、翁振軒和秘書長王鄉城等團隊，以及年青一代的新任理監事生力軍，會議認為澳門經濟在疫情後面對多元變化，台商須謹慎調整經營策略，把握創新商機布局。

澳門台協會長簡廷在分享，他見證澳門從小漁村變成國際旅遊城市，吸引國際集團投資澳門活化經濟，尤其當今政策推廣粵港澳大灣區將傳統產業，轉型成高效科技數位產業，及創新加乘的經濟發展趨勢，是台商與台青創新創業的新機運，希望澳門台商聯誼會可以搭建大灣區發展橋樑，引進人才、深化交流，和技術資源聯結合作平台。

理監事會後，澳門台協拜會北京中央駐澳門辦事處台務部，以及海峽兩岸關係協會駐澳辦。

拜會過程中，簡廷在提出，在粵港澳大灣區項目發展，希望能給予台商及台青創業具體項目落戶機會，尤其3月1日，橫琴粵澳深度合作區正式封關運行，期望讓台商從過去的傳統製造業提升轉型創造數位科技產業，打造ESG未來城的E化新生活園區。

澳門台協第八屆理監事近日拜會大陸海協會駐澳辦。（圖／取自澳門台協）
澳門台協第八屆理監事近日拜會大陸海協會駐澳辦。（圖／取自澳門台協）

創業 台商 澳門 青創

延伸閱讀

最低5543元！星宇航空「全航線促銷」悄開跑 「這三航點」驚喜價曝光

韓星Rain為K-SWISS澳門新店站台 擔任大秀表演嘉賓秋冬服飾搶先穿！

緣道觀音廟創辦人欠5984萬港幣賭債 名下精華地段佛堂3/12即將法拍

會員限定只有今天 台灣虎航全航線899元起 上午10時開賣

相關新聞

澳門台協簡廷在：盼搭建粵港澳大灣區發展橋梁助台商

澳門台商聯誼會（澳門台協）去年底換屆後，於3月24日舉行第八屆第一次理監事會議，會長簡廷在表示，他見證澳門回歸後在短短六...

離岸人民幣一度升破7.24

受到中國人民銀行藉人民幣官方中間價傳達無意貶值的穩定信號，在岸及離岸人民幣昨（25）日應聲反彈走高，其中，離岸人民幣（C...

綠色低碳躍進 陸經濟新引擎

中國生態環境部副部長趙英民24日在北京舉行的中國發展高層論壇2024年年會表示，中國經濟社會發展已經進入了加快綠色化、低...

渤海深層探井 日產油氣新高

中國海油25日發布消息，其在渤海超5000米的地層鑽探發現一口高產油氣井，測試日產油氣當量近1400立方米，創下中國海上...

中歐班列 助攻成都糖酒會

45國家和地區、超6600家展商和超30萬件展品……日前在成都舉辦的第110屆全國糖酒商品交易會熱鬧非凡。交易會上的成都...

遞橄欖枝 陸向全球開放核科研設施

中核集團近日公布了第一批面向全球開放的10座科研設施及試驗平台。巴基斯坦學者稱此舉體現中國高水平對外開放政策，有助各國研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。