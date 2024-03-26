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澳門台協簡廷在：盼搭建粵港澳大灣區發展橋梁助台商
澳門台商聯誼會（澳門台協）去年底換屆後，於3月24日舉行第八屆第一次理監事會議，會長簡廷在表示，他見證澳門回歸後在短短六年期間，將小漁村變成國際旅遊城市，面對當前推動粵港澳大灣區轉型升級，是台商與台青創新創業的新機運，希望澳門台商聯誼會可以搭建大灣區發展橋樑，引進人才、深化交流，和技術資源聯結合作平台。
據澳門台協消息，第八屆第一次理監事會議出席者包括名譽會長楊永祥、副會長吳易舫、翁振軒和秘書長王鄉城等團隊，以及年青一代的新任理監事生力軍，會議認為澳門經濟在疫情後面對多元變化，台商須謹慎調整經營策略，把握創新商機布局。
澳門台協會長簡廷在分享，他見證澳門從小漁村變成國際旅遊城市，吸引國際集團投資澳門活化經濟，尤其當今政策推廣粵港澳大灣區將傳統產業，轉型成高效科技數位產業，及創新加乘的經濟發展趨勢，是台商與台青創新創業的新機運，希望澳門台商聯誼會可以搭建大灣區發展橋樑，引進人才、深化交流，和技術資源聯結合作平台。
理監事會後，澳門台協拜會北京中央駐澳門辦事處台務部，以及海峽兩岸關係協會駐澳辦。
拜會過程中，簡廷在提出，在粵港澳大灣區項目發展，希望能給予台商及台青創業具體項目落戶機會，尤其3月1日，橫琴粵澳深度合作區正式封關運行，期望讓台商從過去的傳統製造業提升轉型創造數位科技產業，打造ESG未來城的E化新生活園區。
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