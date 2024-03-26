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農夫山泉創辦人 4度蟬聯陸首富
根據胡潤研究院發表「二○二四胡潤全球富豪榜」，上榜的中國大陸企業家總財富縮水百分之十五，並有逾兩百位大陸企業家被剔出榜單，占落榜總數的七成五，同時也有五十多人新上榜。而大陸瓶裝水品牌「農夫山泉」創辦人鍾睒睒以人民幣四千五百億元，四度蟬聯大陸首富，拼多多黃崢及騰訊馬化騰位列第二、三名。
據每日經濟新聞報導，截至一月十五日，全球增一六七位十億美元級富豪，其中美國增最多。
鍾睒睒以人民幣四千五百億元身價連續第四次成為大陸首富，但財富比去年縮水百分之九，全球排名下降至第廿一位；拼多多黃崢財富增長百分之七十一，以人民幣三八五○億元首次晉升為大陸第二富豪。騰訊創辦人馬化騰財富縮水百分之十，以人民幣二千五百億元居第三。
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