人行：經濟回溫 能實現全年5%成長

中國發展高層論壇昨進行第二日議程，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝出席論壇稱，大陸經濟維持回升好轉趨勢，有能力實現全年百分之五左右的預期成長目標。他並稱，大陸未來仍有充足政策空間與豐富工具儲備，將繼續為經濟回升向好營造良好的貨幣金融環境，下一步將繼續堅定不移做好金融開放工作。

大陸工信部長金壯龍昨演說時也強調，將持續擴大高水準開放，落實全面取消製造業領域外資准入限制措施，深化與世界各國企業互利合作，包括積極支持外資企業在陸設立研發中心、支持中外企業加強合作。

據人行發布，潘功勝昨就大陸經濟形勢與貨幣政策、金融穩定、金融開放與國際合作發表演說，並與中外企業代表交流。潘功勝表示，今年以來大陸貨幣政策加強逆周期（反景氣循環）調節力度，政策效果持續顯現。人行將結合調控情勢需要，靈活適度、精準有效實施穩健貨幣政策，強化逆周期調節力度，把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為把握貨幣政策重要考量。

就風險問題，潘功勝稱，房地產市場已出現一些正面訊號，長期健康穩定發展有堅實基礎，房地產市場波動對金融體系影響有限。此外，大陸政府債務水準在國際處於中游偏下，化解地方政府債務風險相關政策正逐步奏效。

金壯龍說，大陸明確到二○三五年基本實現新型工業化，將持續擴大高水準開放，落實取消製造業領域外資准入限制措施，深化與各國企業合作。