離岸人民幣一度升破7.24

受到中國人民銀行藉人民幣官方中間價傳達無意貶值的穩定信號，在岸及離岸人民幣昨（25）日應聲反彈走高，其中，離岸人民幣（CNH）一度升破7.24，單日升值逾350基點。在岸人民幣（CNY）也一度收復7.2關口，最高觸及7.1943，下午盤收7.2084，升值199基點。

平安證券表示，中美貨幣政策周期仍在分化，中美利差再度下行，上半年人民幣仍有一定貶值壓力，預計人民幣兌美元即期匯率或將在7.1到7.3的範圍內區間震盪。

彭博報導，人民幣對美元中間價調高至7.0996元，調高8個基點，與上周五（22日）人民幣即期走弱、彭博美元指數上行的方向相反。

離岸人民幣對美元匯率22日接連跌破7.23、7.24、7.25、7.26和7.27關口，單日波動高達500基點，為近期罕見，22日在岸人民幣對美元匯率也下跌289個基點。

渣打銀行中國策略主管劉潔表示，這是非常明顯的信號，雖然美元走強、年初人民幣季節性升值也未出現，人行顯然也並不打算放開匯率管理讓人民幣隨之走弱。