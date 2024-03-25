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大陸官方再出手維穩 人民幣周一在岸價收漲199點
25日人民幣兌美元中間價報7.0996，較上個交易日升8點。離岸人民幣（CNH）周一早段反彈，一度升破7.24，日內累計漲超350點，最新報7.2512。在岸人民幣（CNY）也一度收復7.2關口，高見7.1943，收報7.2084，較上一交易日官方收盤價漲199點。
路透引述消息人士指出，大陸國有大行25日早盤時段再度提供美元流動性，助推人民幣在岸價大幅反彈並重返7.2關口。消息指出，人民幣匯價是否要重新防守7.2關口還需觀察。
中金公司研究員李劉陽等人在3月24日的報告中寫道，預計人民幣匯率將要開啟彈性修復的雙向波動階段，短期匯率的壓力將有所增加，政策因素對短期減少人民幣匯率的過度波動變得尤為重要，中間價的變化或是短期的重要信號。
「如果中間價仍然停在7.10平台，那麼短期的貶值空間可能會受限，而中間價走貶或者走升則將會給予一些方向性的信號，」報告寫道。
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