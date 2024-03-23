蘋果庫克見陸商務部長：持續增加投入中國供應鏈

蘋果執行長庫克（Tim Cook）近日現身中國大陸，他22日與大陸商務部長王文濤會晤時，再度對大陸在蘋果全球供應鏈中的地位給予高度評價，他表示，大陸是蘋果的重要市場與關鍵供應鏈夥伴，蘋果將持續致力於在華長期發展，持續增加對大陸供應鏈、研發和銷售的投入。

庫克20日到訪中國大陸，他當時受訪時表示，「對於蘋果的供應鏈來說，我認為沒有比中國更為重要的地方了。」他並指出，在過去的30年裡，蘋果一直在不斷擴展在中國大陸的供應鏈，並且持續增加投資，以確保其高效運作。

根據大陸商務部網站，王文濤與庫克就蘋果公司在華發展、中美經貿關係等議題進行了交流。

王文濤表示，大陸經濟具有強大韌性，長期向好的基本面沒有改變。大陸擁有超大的市場規模，完整的產業體系，高素質的人力資源，以及穩定、開放的營商環境。大陸正加速發展以創新為主導的新質生產力，在人工智慧、雲端運算等高技術領域發展前景廣闊，對包括蘋果公司在內的各國企業意味著巨大的機會。歡迎蘋果公司繼續深耕大陸市場，實現共同發展。

王文濤強調，中美經貿合作是兩國關係的穩定力量。工商界普遍反對對大陸脫鉤斷鍊，反對泛化國家安全概念。中方願與美方一道，為兩國企業合作營造公平、穩定、可預期的環境。

庫克表示，大陸人才資源豐富、創新活力強，是蘋果的重要市場與關鍵供應鏈夥伴。蘋果公司將持續致力於在華長期發展，持續增加對中國供應鏈、研發和銷售的投入。

庫克20日首先到訪上海，與比亞迪董事長兼總裁王傳福在內的三大供應商負責人會晤，21日親自到新開幕的蘋果上海第八家直營店「Apple 靜安店」站台造勢。庫克接下來將參加24日至25日在北京釣魚台國賓館舉行的中國發展高層論壇。