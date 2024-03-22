中國發展高層論壇前夕 王文濤會外企：續推高水準開放

在下周中國發展高層論壇召開前夕，大陸商務部長王文濤21日會見了賓士集團董事長康林松（Ola Källenius），以及惠普公司執行長羅雷斯（Enrique Lores）。王文濤表示，中國將堅定不移推動高水準開放，致力於優化營商環境，為外資企業提供有效的服務保障。

據大陸商務部網站消息，王文濤會見康林松時表示，中國正加速發展新質生產力。歡迎賓士用好汽車「以舊換新」等消費刺激政策，共同反對保護主義，推動歐盟對中國汽車產品保持市場開放，實現互利共贏。

康林松表示，賓士發展電動車的戰略目標不變，將堅定擴大對華投資。保護主義是錯誤的道路，市場開放帶來良性競爭，將促進產業發展壯大。賓士願與中國汽車產業加強合作，在推動減少貿易壁壘、維持公平競爭環境方面發揮積極作用。

王文濤會見羅雷斯時則說，中國電子產品消費市場需求龐大，將為包括惠普公司在內的各國企業提供更廣闊前景。希望惠普公司掌握發展新質生產力的機遇，深耕中國市場，並加大在華創新投入。

羅雷斯表示，中國已成為惠普公司全球產業鏈供應鏈中的重要組成部分。惠普公司對中國經濟發展前景充滿信心，願繼續投資中國，提供更優質、更創新的產品和服務。

中國發展高層論壇（China Development Forum，CDF）將於3月24日至25日在北京舉行，多家國際企業負責人預計親赴大陸與會，抓緊與大陸高層會晤的機會。據《華爾街日報》報導，大陸國家主席有可能在27日接見與會的美國商界領袖。

至於大陸國務總理李強是否現身？路透日前曾引述消息稱，李強計畫參加論壇，但不會與外國企業高層舉行會晤。

報導指出，預計出席會議的85位高層中，有34位來自美國跨國公司，美國將成為最大的全球商業帶表團。計畫出席的企業執行長包含蘋果公司的庫克（Tim Cook）、黑石集團的蘇世民（Stephen Schwarzman）、和滙豐集團的祈耀年（Noel Quinn）。另外還有科技產業的晶片製造商，包含超微的蘇姿丰、美光科技的梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）等CEO都將與會。

另外還有埃克森美孚石油公司的伍茲（Darren Woods）、高通公司的艾蒙（Cristiano Amon）、輝瑞的博爾拉（Albert Bourla）、星巴克的納拉辛漢（Laxman Narasimhan）和惠普的羅雷斯（Enrique Lores）等企業執行長，以及美國對沖基金創辦人格里芬（Ken Griffin）都將出席論壇。