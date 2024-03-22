陸農業農村部宣布堅決取締「三無」船舶 強調零容忍

大陸農業農村部近日部署開展「中國漁政亮劍2024」系列專項執法行動，內含清理取締涉漁「三無」船舶及「絕戶網」等10項專項行動，並稱要完善與海警等部門的協作機制。該部門官員22日表示，今年行動將涉漁「三無」船舶的源頭管理和末端處置進行了整合，將更有利於打擊治理和監管。將以「零容忍」態度，堅決清理取締涉漁「三無」船舶，最大程度壓縮非法船舶的生存空間，努力實現動態清零。

上月14日大陸「三無」快艇在台灣海巡取締過程中於金門海域翻覆後，大陸似積極開展三無船舶查緝行動。除大陸農業農村部最新的「亮劍2024」，廣東珠海2月底也曾發布通告，規定「三無」船舶一律禁止離港，並將予以沒收取締，依法銷毀。

大陸農業農村部22日上午召開記者會說明「漁政亮劍」執法行動相關情況。大陸農業農村部漁業漁業管理局局長劉新中指出，與往年相比，「亮劍2024」主要調整在兩個方面，其中之一就是合力整治涉漁「三無」船舶。

劉新中表示，往年是涉漁「三無」船舶整治，還有漁船審批修造檢驗監管這兩個行動，今年兩者合而為一，把源頭管理和末端處置進行了整合，進一步串聯漁船修造檢驗、常態監管、執法查處、認定處置等環節的執法力量，推進涉漁「三無」船舶和「絕戶網」整治工作向系統治理、協同處置、遏制增量、消化存量方面破題，更有利於在涉漁「三無」船舶打擊治理和監管方面發揮作用。

而劉新中展示去年「亮劍2023」的執法成果時則表示，清理取締涉漁「三無」船舶1.8萬艘、違規網具83.7萬張（頂）、收繳電魚器具5021台（套），舉辦集中銷毀活動6084場，「絕戶網」「電毒炸」等嚴重破壞漁業資源的捕撈活動已有效遏止。

漁政保障中心主任劉忠松則指出，亮劍行動自2017年創立以來，每年都將清理取締涉漁「三無」船舶作為重要的執法行動，7年來共清理取締涉漁「三無」船舶逾20萬艘，成效顯著。

劉忠松續指，去年還針對「高速快艇偷捕多發的新形勢」展開專項打擊行動，沿海各地累計查辦快艇涉漁案件600餘起，移交司法機關48起，查扣涉漁快艇1,200餘艘。此外，會同公安、海警在浙江舉辦涉漁快艇集中拆解活動，一次拆解違法快艇46艘、掛機80餘台，「形成了強大震懾」。

劉忠松強調，下一步，農業農村部將繼續堅持「零容忍」的態度，堅決清理取締涉漁「三無」船舶，指導各地廣泛開展水陸聯合執法，露頭就打、窮追猛打、反覆敲打，嚴厲打擊涉漁「三無」船舶非法捕撈、妨礙公務、套牌冒牌等行為，加強漁船修造檢驗監管執法，依法實施可核查、不可逆的認定處置，繼續組織公開集中拆解銷毀活動，最大程度壓縮非法船舶的生存空間，努力實現動態清零。

針對大陸近期對「三無」船舶的取締行動，陸委會副主委詹志宏21日在例行記者會上提到，在2月14日陸船翻覆的不幸事件發生後，大陸方面有多個主管部門都積極表達要處理三無的事件，未來這種不幸、不樂見的事件應該會很明顯的減少。