考察海南自貿港 逾30外企找商機

郵輪遊艇、創新醫療、新能源汽車…3月19日至20日，30餘家外資企業走進海南自貿港尋找投資商機，關注新興產業發展。

中新社報導，參加本次海南行交流考察的外資企業主要集中在高端製造、文化和旅遊、研發服務、環境保護、電子商務、農業等行業，重點關注外資政策、市場開拓、科技創新、制度型開放等方面內容。

知名旅遊城市三亞近年來遊艇遊火熱，當地政府正打造遊艇全產業鏈。義大利阿茲慕遊艇官方指定代理慕恩海洋（海南）控股有限公司副總經理王學斌說，環海南島海域和岸線非常適合開展遊艇旅遊。他建議進一步放開私人領域的進口遊艇消費，簡化遊艇出海手續。 以醫療旅遊為代表的康養領域是海南近年來大力推進的新興產業之一。其中，海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區享有特許醫療、特許研究、特許經營、特許國際醫療交流及真實世界數據試點等系列特殊政策，為醫療外資企業在瓊投資興業提供平台。

輝瑞投資有限公司中國區政策及公共事務副總裁闕非說，從產品進口到真實世界數據研究，許多創新藥械在博鰲樂城國際醫療旅遊先行區得以加速上市，這讓創新醫療企業備受鼓舞。通過博鰲樂城國際醫療旅遊先行區的特殊政策，該公司很多新藥在海南率先上市。

得益於政策優勢和區位優勢，海南自貿港正在打造兩個總部基地，即中國企業走向國際的總部基地和國外企業進入中國的總部基地。外企高度關注海南自貿港封關運作帶來的政策及制度紅利，盼海南穩步開放。

「我們希望能在海南盡快落地醫用設備的再製造項目。」通用電氣醫療（中國）有限公司董事、總經理徐俊說，項目落地後，可以把東南亞國家使用年限到期的醫用設備，集中到海南進行再製造和分銷。