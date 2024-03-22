糖酒會開幕 逾6600展商與會

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
3月20日，大陸全國糖酒會在成都開幕，進口紅酒吸引各地客商。（中新社）
3月20日，大陸全國糖酒會在成都開幕，進口紅酒吸引各地客商。（中新社）

第110屆大陸全國糖酒商品交易會暨春糖節（簡稱糖酒會）20日在成都開幕。中新社報導，作為大陸食品和酒類行業最大的產銷對接平台，糖酒會被稱為大陸酒類行業風向標、食品行業晴雨表。本屆糖酒會展覽總面積達32.5萬平方公尺，預計共有超6600家展商攜來自45個國家和地區的展品亮相。

「我和同事帶了34公斤的新加坡榴蓮湯圓、鳳梨酥來成都，但我們低估了大家的熱情，這些貨完全不夠。」糖酒會剛開幕不久，新加坡某食品企業市場開發經理胡妙蕊便忙個不停。胡妙蕊說，這是她第一次來中國參展，除了開拓市場，還希望和其他展商多交流，瞭解世界糖酒行業新趨勢。

本屆糖酒會共設11大展區及14個特色專區，法國、日本、西班牙、義大利、南韓、泰國等24個國際展團組團參展。「我2016年就參加過糖酒會，而現在中國葡萄酒市場更成熟，消費者更能理解葡萄酒的複雜性。」義大利黑月酒莊聯盟創始人皮特介紹，此次糖酒會該聯盟帶來20款新葡萄酒，其中有3個初次參會的酒莊盼藉助糖酒會平台打開中國市場。

馬來西亞對外貿易發展局組織15家馬來西亞食品生產廠家和貿易商參會。「有的馬來西亞企業已經參加了很多年糖酒會了，前輩們打出了名氣，今天很多客商一來就直奔我們展區。」馬來西亞某企業代表許慧珊介紹，該企業生產的馬來西亞三文魚乾、三文魚還未進入中國市場，希望通過糖酒會試水，瞭解中國客戶的需求。

糖酒會不僅為海外展商提供拓展中國市場的平台，也為中國舌尖企業「走出去」提供機遇。20日下午，中國小麵之都重慶在糖酒會舉行重慶小麵出海計畫啟動儀式，計畫到2027年，出口的重慶小麵品牌超過20個，出口國家和地區30個以上。

重慶市經濟和信息化委員會副主任羅莉說，目前僅重慶市內就有8.4萬家線下實體小麵店，日售約1300萬碗。面對數位化、智能化浪潮，重慶將為小麵搭建多賽道網路銷售管道，深化跨境電商平台合作，推動預包裝產品通過西部陸海新通道等管道遠銷到世界各地。

義大利 葡萄酒 馬來西亞

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