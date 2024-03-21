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庫克「花式營銷」救iPhone銷售 亞洲最大蘋果店今上海開幕

聯合報／ 大陸中心／即時報導
蘋果iPhone今年前六周在中國市場的銷量較去年同期大幅衰退24%，圖為將於21日開幕、位於上海靜安區的全球第二大蘋果店。（新華社）
蘋果iPhone今年前六周在中國市場的銷量較去年同期大幅衰退24%，圖為將於21日開幕、位於上海靜安區的全球第二大蘋果店。（新華社）

根據市場調查公司Counterpoint Research最新發布的數據，蘋果iPhone今年前六周在中國市場的銷量較去年同期大幅衰退24%，同期華為的手機銷量則大增64%。為此，蘋果公司執行長庫克於20日抵達上海，位在上海靜安區等級僅次於紐約第五大道蘋果全球旗艦店，全球第二大、亞洲規模最大蘋果店則將於21日開幕。

上海第一財經形容庫克20日在上海的公開活動是「花式營銷」：滬語電視劇《繁花》、舞獅、疊紙遊戲等當下中國熱門元素陸續出現在庫克的行程中。

據路透報導，庫克周三在微博用中文發文說：「儂好上海！今早與（大陸藝人）鄭愷一起外灘漫步，並品嘗一頓傳統上海早餐。回到這座非凡的城市總是令我特別欣喜。」庫克隨後還參訪了大陸導演呂末的工作室，並拜訪疊紙遊戲公司與創作者進行交流。

此外，庫克還與包括比亞迪董事長王傳福在內的多家蘋果供應鏈廠商會面，並稱「對於蘋果的供應鏈來說，我覺得沒有比中國更為重要的地方了。」

今年農曆春節前，蘋果曾在中國大陸啟動「限時優惠」，3月，第三方零售商再次對蘋果iPhone 15系列手機進行全面降價，幅度多達人民幣千元。降價力度最大的基礎款iPhone 15機型價格較蘋果官網直降人民幣1,300元至1,400元，iPhone 15 Pro Max機型特定版本最大降價幅度超過1,000元（約合新台幣4,400元）。

第一財經指出，一系列降價促銷動作被解讀為蘋果針對銷量下滑所採取的行動，這也反映了蘋果公司在中國面臨的激烈競爭環境。

市場調研機構Counterpoint Research本月初公布的數據顯示，iPhone在中國智慧型手機的銷售排名滑落至第四，市占率由2023年的19%降至15.7%。今年前六周，取代蘋果銷冠寶座的是大陸本土品牌Vivo。此外，華為今年前六周的市占率也從9.4%上升至16.5%，超越了蘋果。

報導稱，與全球市場相比，蘋果公司在中國市場的表現顯得不盡如人意。截至2023年12月30日的2024財年的第一季（即2023年自然年第四季），蘋果在大中華區的營收年比衰退12.91%，為2020年初以來最差的第一季度表現。

位於上海靜安區亞洲規模最大蘋果店將於21日開幕。（新華社）
位於上海靜安區亞洲規模最大蘋果店將於21日開幕。（新華社）

上海 人民幣 市占率

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