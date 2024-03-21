庫克：全球蘋果鏈 大陸最重要

蘋果公司執行長（CEO）庫克（Tim Cook）昨（20）日現身上海，他在接受採訪時對中國大陸在蘋果全球供應鏈中的地位給予高度評價，他說:「對於蘋果的供應鏈來說，我認為沒有比中國更為重要的地方了。」

庫克並指出，在過去的30年裡，蘋果一直在不斷擴展在中國大陸的供應鏈，並且持續增加投資，以確保其高效運作。

庫克昨日下午與比亞迪董事長兼總裁王傳福在上海蘋果中國總部會面。據澎湃新聞報導，當天，比亞迪電子、藍思科技、長盈精密等蘋果供應商展示了智慧製造技術以及為蘋果生產的零部件和產品。王傳福和庫克一起參觀了比亞迪的展台。

蘋果上海第八家直營店「Apple 靜安店」今（21）日開幕，外界預料庫克不僅將親自站台，還將參加24日至25日在北京釣魚台國賓館舉行的中國發展高層論壇。

被問及iPhone在人工智慧（AI）方面有何進展時，庫克指出，AI 已經運用在蘋果產品上，例如Apple Watch的摔倒檢測、iPhone預測性文本輸入等功能，都是由 AI 完成驅動。他重申：「蘋果的生成式 AI，在今年晚些時候會有新聞宣布。」

路透引述知情人士表示，一年一度的中國發展高層論壇將於本月24日至25日在釣魚台國賓館舉行，大陸國務院總理李強計劃出席，但不會像往年般，與來訪的外資企業行政總裁和管理層會面。消息指出，論壇細節仍在敲定，最終可能有變。而過往論壇的常客，包括庫克和對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）等。

庫克此行正值iPhone在大陸銷量放緩之際。根據Counterpoint此前報告，2024年前六周iPhone在大陸銷量年減24%，讓蘋果在大陸智慧手機市場占有率排名跌至第四。

Counterpoint高級分析師Mengmeng Zhang分析，蘋果在高階市場面臨來自華為的激烈競爭，同時也受到OPPO、vivo和小米等公司激進定價的擠壓。

儘管iPhone在大陸銷量屢傳疲軟，但無礙於蘋果繼續擴大銷售通路。據國際金融報引述訊息，Apple靜安店將成為大陸最高規格的蘋果旗艦店，其占地面積約3,835.24平方公尺（約1,160坪），投資金額達人民幣8,340萬元。且該門店將成為第二家全球旗艦店，零售等級將僅次於紐約第五大道的全球蘋果旗艦店。

蘋果在大陸共有46家直營門店，分布於23個城市，其中，北上廣深共有16家門店，上海有八家。