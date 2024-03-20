粵陽江拚沿海經濟 吸引台商

廣東陽江，作為粵港澳大灣區沿海經濟帶的重要城市，擁有豐富海洋資源，也是海上絲綢之路的重要節點；近年，廣東台商產業逐步升級轉型，陽江擁有許多特色產業鏈，成為企業家投資發展的重點城市之一。

由於地理位置，陽江聚集沿海臨港特色產業。陽江市副市長劉德偉表示，陽江積極發展海洋經濟，擁有全大陸產業鏈最完整、配套最齊全、規模最大的風電裝備產業集群之一。

陽江市台商協會已在地發展多年，日前迎來25周年盛典；會上，全國台企聯會長李政宏表示，廣東陽江資源稟賦優越，產業基礎良好，綠能風電擁有非常好的技術，「這裡的產業鏈是企業家很好的機會。」

據悉，陽江打造「3＋6＋3」產業體系，發展六大「百億產業」，像是五金刀剪、新型建材、生物醫療、智能家電、食品加工與輕工紡織等等。目前，陽江市共有38家台商投資企業，年產值約9.5億元。其中，陽江以「製造業」當家，擁有豐富產業資源，是許多台商產業轉移與發展的首選地之一。

陽江市各區擁有特色產業布局，其中以「製造業」當家，陽江台協會長葉國全表示，廣東陽江屬於粵西，本身是做五金產業的城市，台商從事最多的產業是「緊固件行業」，因為當地產業配套完整，加上近年交通運輸發展迅速，許多台商便將產業轉移至此。

除此之外，陽江作為農業大市，擁有陽江豆豉、陽春春砂仁等特色農產品；其適宜的氣候與環境，也讓許多從事農業的台商也來此落地生根。葉國全表示，陽江台商產業除了緊固件產業，就是農業，「大家可能會想不到，但陽江台商很多是種水果的，像是蓮霧跟棗子。」

廣東陽江，是一座「現代化濱海城市」，無論是在能源、交通、觀光、文化等方面，產業發展離不開「海洋」；其重要的地理位置，從古時的海上絲綢之路，到現在粵港澳大灣區沿海先行區，是企業家商業版圖不可或缺的重點城市之一。