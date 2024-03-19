小鵬汽車去年財報虧損 小幅擴大至人民幣103億元

小鵬汽車19日晚間公布2023年財報顯示，去年全年營收人民幣306.8億元，年增14.2%，虧損人民幣103.8億元，較2022年虧損人民幣91.4億元小幅擴大。

不過，小鵬汽車去年第4季營運略為好轉，財報顯示，該季小鵬營收人民幣130.5億元，年增154%，其中，汽車銷售收入為122.3億元，年增162.3%。營收的增長得益於交付量上升，該季小鵬汽車交付量為6萬158輛，突破單季交付6萬里程碑。

單季虧損也有所好轉，第4季度歸屬普通股股東的虧損為13.5億元，前年同期為虧損38.9億元，年減42.9%。因此毛利率有所上升，季度毛利率為6.2%，季增8.9個百分點。

小鵬預計2024年第1季營收58億元至62億元；預計第1季度交付量21,000至22,500輛。按小鵬汽車此前公佈的2024年1-2月交付量的數據，前兩個月共交付11,228輛，預計3月份小鵬汽車銷量將重回1萬輛。

小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬表示，2023年，小鵬汽車的交付量逐季提升，在第4季度突破6萬輛，穿越短期的挑戰，小鵬汽車即將開啟未來3年推出超過10款全新車型的大產品週期，將堅定地引領高階自動駕駛的技術平權，覆蓋最主流的大眾市場客戶，並且走向全球市場，不斷擴大的規模效應、技術優勢，加速技術商業化。

小鵬汽車名譽副董事長及聯席總裁顧宏地表示，技術降本和經營改善計畫初見成效，第4季汽車毛利率季增提高約10個百分點，2023年底的在手現金超過450億元，充裕的資金讓小鵬更有底氣在激烈競爭環境中實現高質量和高速度的增長。