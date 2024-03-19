陸地產巨頭恒大財務造假 2年虛增營收逾2.4兆元

大陸地產巨頭恒大地產18日晚間公告，收到中國證監會行政處罰及市場禁入事先告知書，財新網指出，中國證監會查明，恒大地產通過提前確認收入方式財務造假，2019年、2020年累計虛增營收逾人民幣5,600億元（約合新台幣2兆4,640億元）。

調查顯示，恒大地產2019年、2020年各虛增收入人民幣2,139.89億元、3,501.57億元，分別占當期營收的50.14%、78.54%；對應虛增利潤分別為407.22億元、512.89億元，分別占當期利潤總額的63.31%和86.88%。

恒大地的財務造假到底有多嚴重？財新網稱，以2020年的數據來說，當年中國營收前五大的地產公司分別中國恒大、碧桂園、綠地控股、萬科及保利地產，各實現營收人民幣5,072.48億元、4,628.56億元、4,561億元、4,191.12億元及2,432億元。亦即恒大當年虛增的營收，比中國第五大地產商全年營收還要高。

恒大地產於2021年9月陷入債務危機，並就此掀起中國地產業的財務風暴。鳳凰財經指出，恒大的債務規模早已到了驚人的地步。截至2023年6月30日，中國恒大的總負債額約為人民幣2.39兆元（約合新台幣10.5兆元）。

中國證監會點名恒大財務造假負責主要責任的人員有七人，包括恒大地產實控人許家印及另六名時任高層夏海鈞、潘大榮、潘翰翎、柯鵬、甄立濤、錢程。

其中，時任公司董事長許家印和時任中國恒大董事局副主席兼總裁夏海鈞等人，遭中國證監會點名稱「手段特別惡劣、情節特別嚴重」，分別被處以人民幣4,700萬元和1,500萬元罰款，並被採取終身證券市場禁入措施。

中國證監會並責令恒大地產改正，給予警告，並處以人民幣41.75億元罰款。但財新網指出，由於恒大地產早已資金斷流，徘徊在破產邊緣，繳交罰款的可能性較小。一名證券領域的律師表示，投資者或可對恒大及相關仲介發起虛假陳述民事訴訟，要求賠償相關損失，「恒大沒錢賠，但中介機構還是有賠償能力的，也不排除中介機構會有後續處罰」。

公開數據顯示，恒大透過財務造假所發行的五檔公司債均由中信建投承銷，債券評級機構為中誠信國際，發行律師為金杜律師事務所，審計機構為普華永道會計師事務所。