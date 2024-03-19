博鰲論壇 26日登場

博鰲亞洲論壇二○二四年會將於本月廿六至廿九日在博鰲舉行，據了解，兩岸共同市場基金會今年將由董事長詹火生代表出席，過往由前副總統蕭萬長率團參會的盛況已不復見。

博鰲論壇從二○○八年會開始，一直是兩岸交流重要平台。二○○八年會，時任大陸國家主席胡錦濤利用這個場合會見台灣代表團，率團的蕭萬長當時已是副總統當選人。二○○九年會，大陸總理溫家寶會見了由錢復擔任團長的台灣代表團。

疫情前的二○一八、二○一九年，兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長皆率領台灣工商界出席博鰲論壇，其中二○一八年蕭萬長還與大陸國家主席習近平會面，該年也舉辦兩岸企業家圓桌會議，由兩岸共同市場基金會最高顧問錢復，與時任大陸海協會長陳德銘主持。

二○一九年出席博鰲論壇的大陸總理李克強也與率領約卅名台灣企業家的蕭萬長會晤，並稱將會盡力做對台胞有益的事。二○二○年博鰲論壇因疫情停開，二○二一和二○二二年則採線上舉行。去年恢復實體會議，但蕭萬長並未組團參加，而是由詹火生出席。

今年年會主題為「亞洲與世界：共同的挑戰，共同的責任」，將設立世界經濟、科技創新、社會發展和國際合作四大領域進行交流。