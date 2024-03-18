318學運後 學者：台對陸政策更強調主權 卻受到更大壓迫

2014年的太陽花學運質疑馬政府過度傾向大陸市場會讓台灣掉入經貿陷阱，2016年蔡政府上任後，一改過往以經貿交流為主導的大陸政策，不僅減少對陸經貿依賴，兩岸各領域也逐漸「脫鉤」。陸委會前副主委、中國文化大學國家發展與中國大陸研究所所長趙建民認為，太陽花學運後，台灣的大陸政策強調主權安全，並以防衛為主軸，結果適得其反，主權受到更大的壓迫。

趙建民接受本報訪問時表示，大陸改革開放以來，歷來政府以立足台灣、放眼大陸、心懷全球為目標，希冀利用大陸市場壯大自身經濟，但2014年的太陽花學運從此改變了台灣的大陸政策，台灣從「和中」變「抗中」，政府強調主權安全優先，並持續倡導減少對大陸經貿依賴。

然而，趙建民認為，大陸不僅是台灣最大的外貿市場，更是全球最大的市場，當政府以政治角度詮釋經貿議題，不僅讓兩岸永遠處於競爭狀態，兩岸關係徹底政治化，也讓我方手中擁有的籌碼變得更少。例如蔡政府任內斷了十個邦交國，台灣目前僅剩十二個邦交國創新低，趙建民認為，丟失友邦即是台灣「抗中」的後果。

他也提到，近期坊間出現一種說法，稱與小國的邦交斷了無妨，他直言這是為了合理化政府的抗中政策，「這種似是而非的言論非常危險，試想，未來若沒有任何國家承認台灣，台灣在國際上要以什麼身分出現都會成為問題。」

挾太陽花學運之勢，民進黨於2016年重返執政，但兩岸互動往來大幅減少，官方對話也中斷。趙建民指出，當前西方及部分亞洲民主國家反中情緒都很強烈，但唯有台灣是不與大陸溝通的國家，甚至主張要與對岸對話，就會被貼上「親中賣台」的標籤，使兩岸無法建立起常態關係。

他提到美中貿易戰持續至今，拜登政府的中國政策有一個重點是「拓展美國在中國的經貿利益」，要求中國政府減少干預，提供一個公平競爭的市場。反觀兩岸因為沒有溝通管道，政府不只無法保護台灣的經貿利益，也無法開展在大陸發展的機會。

趙建民提醒，兩岸缺乏溝通管道也大幅增加了軍事安全的風險，呼籲兩岸即便有很多的矛盾也要進行對話，「越危險，溝通熱線越要建立」。