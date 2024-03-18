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從投行看大陸／台商面臨租稅環境變化分析

經濟日報／ 劉泰麟（富拉凱投資銀行協理）

台商將因全球租稅新規面臨稅務成本進一步上升。

台灣從共同申報標準（CRS）至2023年開始實施的受控外國公司法（CFC），加上境外免稅天堂也陸續實施經濟實質法、申報自結報表及全球最低稅負等規定，台商面臨的租稅環境更加複雜，避免重複課稅已成為所有台商共同的議題。

1、2024年第一次依受控外國公司法申報課稅

台灣自2023年開始實施受控外國公司法，並在2023年12月公告修正部分內容，將於2024年5月第一次申報境外公司財務報表，修法後計算公式更加複雜，未來每年報稅及規劃集團架構重組時需特別注意稅負計算，避免發生申報錯誤及短漏報情形。

特別要提醒的是，台灣個人或公司透過境外公司向投審會申請回台投資，申報時需注意在台成立分公司或子公司的稅負差異，若是在台成立分公司，儘管分公司利潤尚未匯出，當年度盈餘就需在台申報課稅，分公司營所稅加上背後台灣個人或公司的稅負，稅負率為36％。若是回台成立子公司，子公司分配股利給境外母公司需先扣繳21％所得稅，依規定於境外公司註冊地繳納的股利或盈餘所得稅才可在台扣抵，因此在台扣繳的21％稅款無法扣抵，稅負率為49.44％。

台商在規劃上市投資架構時也需考量CFC影響，以境外公司持有台灣上市櫃公司股票，取得之股利需先扣繳21％再依CFC申報課稅，稅負率為36.8％，出售股票時則需繳納20％所得稅，相較於台灣個人或公司直接投資，境外公司取得股利或出售股權將承擔較高稅負。

2、境外公司需遵循事項變多，每年維持費提高

台商熟悉的第三地免稅天堂，所頒布的各項新規將增加每年應遵循事項，註冊代理人勢必將相關成本轉嫁給台商，例如BVI於2023年開始要求在每個財政年度結束後九個月內提交自結財務報表，財務報表不會供公眾查閱，僅由代理人保管備查並收取保管費用，若未提交則註冊處，將拒絕發放存續證明書並有權除名該間公司，台商應確認名下BVI公司的財政年度結束日，若需修改財政年度結束日也將產生變更費用。

之前專欄曾分析，香港稅務局於2023年開始實施境外收入豁免徵稅機制（FSIE），處置收益原本僅納入處分股權收入，但因受到歐盟壓力，於2024年起將所有類別資產的處分收入都納入課稅範圍，在香港稅法新規下，會計師需依據香港稅法釐清公司利潤是否應在香港課稅，可能增加香港審計費用。

3、台灣國稅局使用人工智慧選案，查核技術逐年提升

台灣國稅局自2020年即開始「智能稅務服務四年計畫」，預計於2024年完成系統建置，目標是為整合跨政府機關資料，分析各資料庫內的大數據課稅資料，搭配人工智慧進行自動選案，例如房屋持有戶數與年度收入進行比較，未來國稅局將可以更精準掌握稅源分析。

(本文發自台北，網址www.mychinabusiness.com)

公司法 台商 香港

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