陸對澳洲葡萄酒關稅有望解除？ 澳總理：將與王毅討論

中國大陸外長王毅將於17至21日訪問紐西蘭、澳洲，期間與澳洲外長黃英賢舉行第七輪中澳外交與戰略對話，被視為中澳關係走向和緩的最新跡象。值得一提的是，大陸對澳洲葡萄酒進口關稅複查將於3月底完成，這項近3年的懲罰性關稅能否解除備受矚目。澳洲總理艾班尼斯16日表示，他預計大陸將在近期作出開放葡萄酒市場的決定，他將在下周與王毅會面時討論此事。

路透報導，艾班尼斯16日表示，下周澳方將在坎培拉接待王毅，「我期待與外交部長進行進一步討論（葡萄酒關稅一事）」。他還說，他預計大陸將在未來幾周內做出開放葡萄酒市場的決定，並稱這對兩國來說是「雙贏」。

艾班尼斯表示，對話會帶來理解，並為澳中兩國帶來利益。澳洲將從消除這些障礙帶來的經濟活動中受益。

大陸對澳洲葡萄酒已實施近三年的懲罰性關稅，目前正進入複查程序。大陸駐澳洲大使肖千11日透露，大陸對澳葡萄酒關稅審查進展順利，「事情正在沿著正確的軌道、正確的方向發展」，但未證實澳洲政府所稱，爭端會在近日解決。

大陸商務部發言人何亞東14日在例行記者會上也未鬆口。他表示，將在綜合考慮各方評論意見的基礎上，依法依調查程序作出最終的複審裁決。

大陸在新冠疫情爆發之前是澳洲最大的葡萄酒出口市場，出口額高達12億澳元（約新台幣246億元），但2020年後中澳關係轉趨緊張，大陸對澳洲多項商品實施進口限制，直到去年5月澳洲工黨政府上台後，兩國關係才逐步解凍。

大陸商務部於2021年3月26日認定澳洲進口葡萄酒存在傾銷行為，由3月28日起對澳洲葡萄酒徵收高達218.4%的反傾銷稅，為期5年。去年10月，中澳雙方宣布就解決WTO爭端達成共識，澳洲暫停了在WTO就葡萄酒關稅對中方提出的申訴，大陸商務部隔月宣布就澳洲葡萄酒反傾銷稅展開複查。