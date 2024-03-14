陸發改委：引導企業借用外債 落實國家重大戰略

大陸國家發改委14日表示，要支持優質企業借用中長期外債，並引導企業將外債募集資金用於配合落實國家重大戰略、助力構建現代化產業體系、促進經濟社會高質量發展。

發改委指出，現階段重點支持同時滿足條件的企業，條件包括國際信用評等為投資等級（BBB-以上）或大陸信用評等為AAA，及近三年無境內外債務違約、無違法違規或失信、財務報表符合要求等。

據大陸國家發展改革委網站消息，大陸發改委3月14日刊發《關於支持優質企業借用中長期外債促進實體經濟高質量發展的通知（徵求意見稿）》，顯示要積極支持行業地位顯著、信用優良、對促進實體經濟高質量發展具有帶動引領作用的優質企業借用外債。

通知指出，在現行《辦事指南》架構下，要優化優質企業外債管理，簡化相關要求與流程，持續完善相應事中事後監管，在有效提升企業跨國投資融資便利化的同時，確實防範企業外債風險；房地產企業及承擔地方融資職能的地方國有企業申請辦理外債審核登記，仍按原有規定進行管理。

通知還列出，現階段重點支持同時滿足條件的企業。企業條件包括，生產經營符合國家宏觀調控和產業政策；主要經營財務指標處於行業或區域領先地位；企業國際信用評級為投資級（BBB-及以上）或大陸境內信用評級為AAA；最近3年未發生境內外債務違約且不存在違規或失信及處於持續狀態的延遲支付本息事實等，並且對適用優質企業外債管理的企業進行界定。

此外，通知表示，要簡化相關審核要求與流程，增強優質企業政策取得感。其中，針對借用國際商業貸款但暫無法提供已簽署貸款協議的、境外發行債券但暫未確定主承銷機構的，可予「容缺辦理」；企業在藉用外債後向我委報送資訊時，補充提供有關資料。而信用評等符合一定條件的企業申請資料中的專業機構法律意見，可由企業內部法律或合規部門出具。

通知還稱，要維持政策措施的彈性適度性，積極支持並指導企業合理融資、提高外債資金使用效益。廣泛支持各類所有權的優質企業借用外債，據國家宏觀調控、產業政策及全口徑外債情況，適時調整優質企業認定標準。鼓勵各省級發展改革部門結合地方實際，主動服務，積極支持和指導區域內優質企業穩定預期、增強信心，合理開展中長期外債融資，引導企業高效利用外債資金助力實體經濟高質量發展。

針對完善事中事後監管，防範企業外債風險、實現發展與安全的動態平衡，通知強調，要聯合相關部門及地方發展改革部門建立協同監管機制，監督企業借用外債狀況；對優質企業外債募集資金使用、依規定報送資訊等情況進行抽查；指導省級發展改革部門充分發揮屬地管理優勢，加強轄區內優質企業外債募集資金投向的監督檢查。