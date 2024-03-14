福建融合示範區好處？陸人大：助台經濟邊緣化找出路

大陸在對台工作上力推福建兩岸融合示範區，全國人大代表、福建社會科學院副院長黃茂興在大陸兩會（政協、人大）期間在京接受本報書面採訪表示，該示範區能緩解台灣在區域經濟整合邊緣化的困境中尋找新出路，藉由該示範區這種兩岸合作發展重要平台，助力暢通雙循環通道，讓大陸市場優勢能為台灣經濟發展提供市場機會。

黃茂興認為，建設兩岸融合發展示範區，不管是對大陸經濟還是台灣地區的經濟發展，「必將是雙向奔赴、互利共贏，更好地助力加快兩岸共同市場建設，最終惠及兩岸同胞。」

與此同時，黃茂興表示，建設示範區能強化示範區與其他功能區形成優勢互補，除了為台商台企創造更好的創新創業創造環境，也有利於福建更好地發揮「多區疊加」的政策優勢，增強大陸經濟的發展動能。

黃茂興認為，建設示範區也將能率先示範「兩岸共同市場」，並加快推動兩岸共同市場建設，進一步深化閩台經貿、文化等方面的融合發展。

而在具體落實上，黃茂興認為從大陸國務院、福建省政府日前提出的意見來看，「融」是關鍵因素，他認為主要體現在幾個層面：一是推動閩台交通、物流與基礎設施應通盡通，構建立體式、綜合性的對台通道樞紐，完善區域物流集散體系。包括優化、加密福建沿海與台灣本島及金門、馬祖客貨運輸航線，以達到「以通促融」；

二是完善現有各類涉台園區、交流基地、青創基地等支持政策，支持台胞到福建求學、就業、創業等，以達到「以惠促融」；三是推動兩岸文化領域交流，以達到「以情促融」。

黃茂興在本屆兩會也持續關注兩岸融合示範區相關的法治工作，他稱，福建省檢察機關制定出台的服務兩岸融合發展示範區建設的18條檢察舉措，「可以說真正把台胞台企放在了心上」。

他建議檢察機關在貫徹落實過程中，應做好促進兩岸融合發展示範區建設的法治保障工作，不斷夯實法治基礎。並建議福建省檢察機關進一步把18條檢察舉措落實落細，繼續完善「一室多員」、「檢察監督+台胞參與+社會共管」涉台文物保護模式、「台灣法科學生到檢察機關實習實訓」等機制。