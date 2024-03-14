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憂歐美制裁太陽能產業 陸業者：脫中國製造恐兩敗俱傷

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
大陸太陽能產業外有歐美可能制裁的挑戰，行業內本身也面臨產能過剩的問題。（美聯社）
大陸太陽能產業外有歐美可能制裁的挑戰，行業內本身也面臨產能過剩的問題。（美聯社）

近期歐盟美國等部分國家都曾經或可能正在籌劃通過反傾銷、反補貼等措施針對大陸太陽能產業的發展。對此，全國人大代表、全國工商聯副主席、通威集團董事局主席劉漢元於大陸兩會（政協、人大會議）期間在京接受本報書面採訪表示，這對正面臨20年至30年內實現能源轉型壓力的歐盟而言，如果離開中國製造，可能造成兩敗俱傷。

在雙碳（碳中和、碳達峰）政策下，大陸太陽能產業前景備受關注，不過也遭遇來自內外部挑戰。

一段時間以來，大陸太陽能業者普遍苦惱於太陽能產業產能過剩，但劉漢元從積極的角度來觀察，認為如果用市場規律來看其實是非常正常，如果與一個未來還具有足夠成長空間的新興行業相比，今天的過剩和新的平衡，僅僅是發展過程中的一個小波浪而已。

劉漢元做了一些科學計算，他認為30年的時間要實現人類主要能源轉型和碳中和目標，行業需要的規模可能是今天的10倍以上，而且10倍以上的空間不是百年、千年實現的規模，而是30年以內要大量應用並完成的能源轉型。「所以，從這個角度講，今天所謂的過剩和平衡都是短暫的。」

劉漢元說，從長遠來講，能夠有效地推動能源轉型才是本質需求。無論從政府、行業、產業的方方面面去看，都應該用積極的眼光去看待今天的客觀事實。

「未來太陽能市場空間還很大很大」劉漢元認為，瞄準「30·60」雙碳目標，碳中和路徑上還有20年、30年或30年多一點的時間。在成本上，太陽能在所有的可再生能源中已取得足夠的領先優勢，會成為一半以上到三分之二的未來一次能源的來源，並成為真正主流的可再生能源。

據了解，2023年大陸在太陽能主要生產環節產能的全球佔比均超80%，生產全球90%以上的多晶矽，約98%的太陽能矽片，85%以上的太陽能電池，80%以上的太陽能組件。

英國《金融時報》此前報導稱，大陸太陽能產品大量進入歐洲，威脅到歐洲本土太陽能電池板的生產，歐盟正考慮對歐洲太陽能電池板製造業採取緊急支持措施。

不過，據路透2月報導，歐盟在考慮採取任何限制太陽能電池板、矽片和其他組件的進口之前，都得考慮其為自身太陽能產業布局設置的目標，「歐盟需要獲得負擔得起的太陽能電池板」。

再生能源 歐盟 美國

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