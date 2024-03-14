陸超美 躍品牌咖啡店最大市場

「趕緊下單吧，不要錯過這一季你的最愛！」推開位於上海的一家直播間大門，熱火朝天的景象讓來自重要咖啡生產國的哥倫比亞人安德烈斯·奧索里奧驚訝不已。

新華社報導，長桌上鋪滿了各種咖啡產品：冷萃咖啡液、掛耳包、咖啡膠囊，以及五花八門的咖啡主題衍生品。一名直播售貨員正向消費者在線推介大陸品牌永璞咖啡產品。

這是一個工作日下午。永璞咖啡聯合創始人郁曄告訴奧索里奧，1.5萬名顧客正在線觀看直播，平均每秒就能賣出2杯冷萃咖啡液。來自哥倫比亞的咖啡豆被製成便攜式咖啡膠囊後，已累計賣出3億多杯。

這只是大陸咖啡市場發展的一個縮影。大陸不僅有源遠流長的茶文化和勢頭正盛的「新茶飲」，「舶來品」咖啡同樣「竄紅」。2023年上海咖啡文化周舉辦期間，第一財經商業數據中心、上海交通大學文化創新與青年發展研究院等聯合發布的《2023中國城市咖啡發展報告》顯示，中國大陸咖啡產業規模從2021年的1651億元（人民幣，下同），發展到2022年的2007億元，預計2025年可達3693億元。

英國咖啡行業研究機構「阿利格拉世界咖啡門戶」2023年年底發布的報告顯示，中國的品牌咖啡店數量一年內增長近60%，達到近5萬家。這讓中國超越美國，成為全球品牌咖啡店的最大市場。

僅上海就擁有超過8500家咖啡館。在這裡，消費者喝咖啡的習慣逐漸日常化。

在距離永康路大約4公里開外，星巴克臻選上海烘焙工坊也迎來了一周首個客流高峰時段。不少顧客不約而同選擇了「上海」品牌拼配咖啡豆，這是星巴克為上海這座城市「量身定制」的地域文化特色新產品。

美國咖啡品牌星巴克目前在中國大陸的門店數已超過7000家，並計畫至2025年在大陸門店總數達到9000家。對星巴克和眾多國際咖啡品牌而言，大陸是發展速度最快、規模最大的海外市場。

眾多外資咖啡品牌同樣加緊在大陸市場增資擴容。2020年，義大利咖啡品牌拉瓦薩通過合作方式在上海開設中國首店。2022年美國藍瓶咖啡正式進入中國大陸市場。

中國食品產業分析師朱丹蓬認為，長三角整體經濟活力較強，消費需求明顯攀升，食品飲料領域的外商加大投資，體現了對中國大陸經濟的信心。