今年前2月 粵外貿同比增長24.9%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據中國大陸海關總署廣東分署12日發布的統計顯示，今年前兩個月，廣東外貿進出口1.35兆元（人民幣，下同），同比（下同）增長24.9%。其中，出口8859.4億元，增長26.8%；進口4624億元，增長21.5%。民營企業進出口8597.7億元，增長38.9%，占廣東進出口總值的63.8%，較去年同期提升6.4個百分點。

中新社報導，前兩個月，東協為廣東最大貿易夥伴，進出口增長17.3%。廣東對共建一帶一路國家進出口5153.3億元，增長23.1%。 　出口方面，前兩個月，廣東機電產品出口增長19.9%，占廣東出口總值63.8%。其中，自動數據處理設備及其零部件、家用電器、音視頻設備及其零件分別增長18.2%、29%、29.4%；集裝箱、船舶出口大幅增長，分別增長178%和211.1%。同期，出口勞動密集型產品也較快增長，增長33.7%。 　　

進口方面，前兩個月，廣東進口機電產品2774.9億元，增長24.3%，占廣東進口總值的60%。其中，能源產品、金屬礦砂和糧食進口量分別增加65.3%、21.4%和45.9%。 　　

中國大陸海關總署廣東分署表示，廣東外貿扎實起步，延續去年底以來的回穩向好勢頭，保持快速增長，實現良好開局。在外部需求向好、穩外貿政策持續發力、經營主體信心不斷增強等有利因素帶動，廣東外貿將保持發展韌性，一季度有望實現較快增長，取得開門紅。

廣東 海關

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