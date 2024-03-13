大陸黃金ETF起舞 資金卻在悄然撤離

黃金價格頻創歷史新高，黃金類股漲勢良好，帶動大陸黃金主題ETF業績水漲船高。截至3月13日，16支黃金主題ETF年初至今均上漲，其中，上漲最多的黃金股ETF，今年漲幅22.26%，最低的上海金ETF收益率也有4.46%。

一財網報導，金價持續上漲，推動黃金類股成交量放大，黃金類ETF的成交額也出現明顯提升，甚至出現貨幣ETF遭遇急漲急跌，被市場猜測是因名字帶「金」而出現「烏龍操作」的情況。

但黃金ETF在長時間上漲過後，雖然目前產品收益率仍在上漲，從3月的資金流向情況來看，黃金ETF已逐漸從淨流入轉為淨流出。

2月中旬以來，黃金價格持續飆升。Wind資料顯示，截至3月12日，COMEX黃金近20個交易日上漲7.81%。其中3月8日盤中甚至一度突破2,200美元/盎司，並刷新每盎司2,203美元的新紀錄，隨後價格有所回落，3月13日下午3時約為2,164美元/盎司。

現貨黃金方面，上海金也同樣呈現上揚態勢，2月19日至3月13日區間漲幅達5.07%，年內上漲4.92%，期間上探508.34元/克，創下歷史新高。與此同時，代表大陸黃金上市公司走勢的黃金指數同區間上漲14.96%，年內上漲12.95%。

受益於板塊表現亮眼，相關主題基金同樣實現淨值上漲。目前市場共有16支黃金ETF，跟蹤SGE黃金9999和上海金的產品數量各7支，跟蹤SSH黃金股票2支。Wind資料顯示，截至3月13日，這14支黃金ETF的年內平均回報率為4.69%。

其中，規模超過人民幣50億元的黃金類ETF共有3支，華安黃金ETF規模最大，為人民幣139.54億元；博時黃金ETF、易方達黃金ETF的規模分別為人民幣79.88億元、53.5億元，三者年內回報在4.76%至4.79%之間。

此外，跟蹤SSH黃金股票的2支ETF表現則要優於上述產品。如永贏中證滬深港黃金產業股票ETF、華夏中證滬深港黃金產業股票ETF同期分別上漲9.04%、22.26%，二者標的指數成分股是黃金產業鏈的上市公司（包括金礦採掘公司、金飾珠寶零售商）。

將時間拉長至一年來看，上述16支黃金主題ETF產品的表現更為可觀，平均回報為18.11%，最高者為華夏中證滬深港黃金產業股票ETF（22.26%）。而以SGE黃金9999為標的的7支ETF產品業績表現要優於跟蹤上海金的7支ETF，前者平均上漲18.76%，後者區間平均上漲18.18%。

隨著黃金投資熱度不斷提升，多家基金公司聞風而動，加速推出黃金相關產品。去年9月，嘉實基金、廣發基金等多家基金公司密集申報了中證滬深港黃金產業股票ETF，富國基金則上報了標普黃金生產商ETF。今年2月，嘉實基金上報了中證精選市場金礦主題QDII，華泰柏瑞基金、銀華基金上報了中證全球金礦主題QDII產品。

值得注意的是，黃金類ETF產品的收益率雖然仍在上漲，但3月以來資金已逐漸從淨流入轉向淨流出，截至3月13日，前述16支黃金主題ETF本月以來淨流入人民幣8億元，但是，其中，黃金ETF、博時黃金ETF、易方達黃金ETF卻出現淨流出，且均超過人民幣1.7億元。

廣發上海金ETF基金經理姚曦認為，短期來看，美國銀行和商業地產風險發酵、經濟資料回落以及美國變相降息預期是驅動金價上漲的主要因素，長期來看，在全球政策及地緣不確定因素飆升的背景下，黃金的避險屬性攀升，並使得各國央行持續增持黃金，對黃金需求有較大推動。