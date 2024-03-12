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金價漲不停 大陸黃金熱潮再起

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
黃金價格頻創新高。路透
黃金價格頻創新高。路透

受到國際金價上漲帶動，以人民幣計價的黃金價格12日強勁上漲，上海黃金交易所黃金現貨交易較活躍的AU99.99、上海期貨交易所黃金期貨主力合約雙雙漲至每公克人民幣508元左右，今年3月至今漲幅超過5%。

澎湃新聞報導，2024年3月以來，紐約黃金期貨一度站上每盎司2,200美元上方，到12日盤中交易，紐約黃金期貨依然徘徊在每盎司2,190美元附近，不到10個交易日，累計漲幅超過6%。

在終端市場，大陸多數金店的足金飾品報價均達每克人民幣650元以上，投資金條報價也在每克人民幣520元以上，終端消費、投資熱帶動金店銷量大幅提升。

老鳳祥豫園店經理蔣偉棟介紹，其所在門市前兩個月的銷售額年增50%，這背後的原因一方面有春節等假期元素的帶動，需求增多，另一方面也有消費者投資增加的帶動。

值得注意的是，隨著金價的強勁上漲，市場對買入賣出時點的爭議再起，部分前期較低成本購入的投資者也選擇在高點進行賣出「變現」。

蔣偉棟說，由於近期金價已達到一些消費者的心理預期價位，來店進行金條回售的消費者也有增加。

每次黃金市場大幅上漲時，大陸國內市場總會出現大量蜂擁入場者，此次也不例外。在小紅書、微博等社交媒體平臺，大批年輕消費者分享自己挑選、搭配、購買的心得，進一步帶動年輕群體對金飾消費、金條投資的認同。

業內專家認為，投資仍需理性，尤其是在金價相對較高的時間段，參與黃金市場還要以「穩」為主。目前，國內投資者可以選擇的黃金投資工具不少，既有高風險、高收益的黃金現貨和期貨交易，其槓桿交易特點使投資者面臨比市場行情更大的波動損益；也有金融機構推出的貴金屬錢包、實物金條、ETF基金及黃金類理財產品等，投資者首要選擇好適合自身需求的投資管道。

在黃金市場專家蔣舒等業內人士看來，從歷史上看，黃金與股票等其他資產價格同向波動的概率較小，因此海外投資者常常將固定比例的資產投資於黃金，一方面是發揮黃金的保值功能，另一方面也能利用黃金與其他資產的波動特點來穩定整個投資組合的收益。

業內專家也指出，儘管近期金市的快速上漲讓投資者產生了更高的預期，但市場高位的風險需警惕，短期來看，黃金市場已經透支了未來一段時間的漲幅，一旦市場預期有所修復，金價很可能會快速回落。

人民幣 消費者 金價

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