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陸央行：穩步推進金融市場高水準對外開放

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）12日發表文章強調，下一步要從四方面穩步擴大金融領域規則、規制、管理、標準等制度型開放，並且著力營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。中新社
中國人民銀行（大陸央行）12日發表文章強調，下一步要從四方面穩步擴大金融領域規則、規制、管理、標準等制度型開放，並且著力營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。中新社

為推進金融市場高水準對外開放與人民幣國際化，中國人民銀行（大陸央行）12日發表文章強調，下一步要從四方面穩步擴大金融領域規則、規制、管理、標準等制度型開放，並且著力營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

據人行官方微信公眾號消息，中國人民銀行國際司以《堅定不移推動金融業高水準開放》為題發表文章指，近年主動有序推動金融業開放取得積極進展。其中，大幅放寬金融服務業市場准入，不斷完善准入前國民待遇加負面清單管理制度；穩步推進金融市場高水準開放，形成涵蓋股票、債券、衍生品及外匯市場的多渠道、多層次開放格局；扎實推動人民幣在國際貿易和金融交易中獲得廣泛使用。

文章解釋，就大幅放寬金融服務業市場准入，完全取消銀行、證券、基金管理、期貨、人身險領域的外資持股比例限制，在企業徵信、評等、支付等領域給予外資機構國民待遇，放寬對外資機構在資產規模、經營年資等股東資質方面的要求，大幅擴大外資機構業務範圍。

此外，文章提到，要持續推動境內外金融市場互聯互通。擴大滬深港通額度，增加投資人可交易天數。開通債券通「南向通」，推出滬倫通機制並將其拓展至中國與德國、瑞士的互聯互通。優化粵港澳大灣區跨國理財通業務試點，擴大投資者及合格投資產品範圍，提高投資額度。推出香港與內地利率互換市場互聯互通（互換通）並開通「北向通」。

文章進一步指，要將合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）資格和制度合而為一，取消額度限制，擴大投資範圍。統籌同步推進銀行間債券市場和交易所債券市場對外開放，進一步完善境外機構投資者投資中國債券市場和境外機構發行熊貓債的規則。延長銀行間外匯市場交易時間。

人行表示，下一步，將穩步擴大金融領域規則、規制、管理、標準等制度型開放，著力營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。有序推進金融服務業開放。進一步完善准入前國民待遇加負面清單管理制度，持續優化外資進入中國市場展業的程序，開展新業務試點時，堅持對內外資金融機構平等對待。

此外，人行稱，在穩步推進金融市場高水準對外開放的同時，要持續完善金融監管，完善與金融業高水準開放要求相適應的風險防控體系，建好各類「防火牆」，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

中國人民銀行 外資

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